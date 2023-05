28 mag 2023 12:50

TWEET FLASH! – PAOLA TURCI SI SCAGLIA CONTRO VITTORIO FELTRI CHE SCRIVE: “NELLA ROMAGNA DEVASTATA DALLE ACQUE NON HO VISTO UN SOLO NERO SPALARE. ALLEGRIA” – LA CANTANTE ROMANA SPOSATA CON FRANCESCA PASCALE: “FELTRI HA TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER ESSERE RADIATO DA TWITTER”. E IL SUO COLLEGA FRANKIE HI-NRG AGGIUNGE: “O PER ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO…”