ESCLUSIVA— Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 25, 2024
Barbara D'Urso ballerina per una notte a #Ballandoconlestelle. Molto probabilmente della seconda puntata.
TWEET-FLASH – L’ESCLUSIVA DI GIUSEPPE CANDELA: “BARBARA D'URSO BALLERINA PER UNA NOTTE A "BALLANDO CON LE STELLE". MOLTO PROBABILMENTE DELLA SECONDA PUNTATA…”-
ESCLUSIVA— Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 25, 2024
Barbara D'Urso ballerina per una notte a #Ballandoconlestelle. Molto probabilmente della seconda puntata.
È ARRIVATA L’ORA DI PIER SILVIO? SEGNATEVI QUESTA DATA SUL CALENDARIO: APRILE 2025. POTREBBE ESSERE IL MOMENTO DELLA DISCESA IN CAMPO DI BERLUSCONI JR – “PIER DUDI” POTREBBE APPROFITTARE DI UNA SCONFITTA DEL CENTRODESTRA AL REFERENDUM SULL’AUTONOMIA PER RIPERCORRERE LE ORME DEL PADRE: METTERE IN PIEDI UNA NUOVA FORZA ITALIA, APERTA A DIRITTI E MINORANZE, EUROPEISTA E ATLANTISTA. A QUEL PUNTO, LE ELEZIONI ANTICIPATE SAREBBERO INEVITABILI – ORMAI È CHIARO CHE IL GOVERNO MELONI NON CADRÀ MAI PER MANO DELL’OPPOSIZIONE, SPOMPA E INETTA, MA SOLO ATTRAVERSO UN’IMPLOSIONE DELL’ALLEANZA DI DESTRA-CENTRO - LA DIFFIDENZA DI MARINA, TERRORIZZATA DALL'IPOTESI CHE IL FRATELLO FINISCA FAGOCITATO DA BATTAGLIE MEDIATICHE E GIUDIZIARIE, COME IL PADRE...
DAGOREPORT – ECCO COME È NATA L’OPERAZIONE DEL MOSSAD SUI CERCAPERSONE ESPLOSI IN MANO AI MILIZIANI DI HEZBOLLAH: TUTTO NASCE NEL 2020, CON LA MORTE DELLO SCIENZIATO IRANIANO MOHSEN FAKHRIZADEH, UCCISO DAGLI 007 ISRAELIANI CON UNA MITRAGLIATRICE COMANDATA DA 1600KM DI DISTANZA. A QUEL PUNTO TEHERAN, ALLA RICERCA DI UN MODO SICURO PER COMUNICARE, DECIDE DI PUNTARE SU UN DISPOSITIVO ORMAI IN DISUSO, I CERCAPERSONE. MA IL MOSSAD…
DAGOREPORT – LA VERA REGISTA DELLO SHOW AMERICANO DI GIORGIA MELONI È STATA NIENTEPOPODIMENO CHE… PATRIZIA SCURTI – GLI OSSERVATORI AMERICANI SONO RIMASTI CONTRARIATI DALLA SÒLA RIFILATA DALLA DUCETTA A BIDEN: PER LA SECONDA VOLTA IN DUE ANNI, NON SI È PRESENTATA ALLA CENA ALLA CASA BIANCA – LA BATTUTA DAL SAPORE GINECOLOGICO DI ELON MUSK, STRAFATTO DI KETAMINA, ALLA DUCETTA: “ANCORA PIÙ BELLA DENTRO CHE FUORI…” - VIDEO
DAGO-SPIFFERA: SUSSURRI & RUMORS – CHI SE LO PAPPA "IL FOGLIO"? LOTITO E' INTERESSATO MA MAINETTI L'AVREBBE PROPOSTO ANCHE A CAIRO - COSA DIRANNO A PONTIDA ORBAN E WILDERS: LANCERANNO BORDATE ALLA MELONI SU MIGRANTI, UCRAINA E RUSSIA? - LA SANTANCHE' RINVIATA A GIUDIZIO SI DIMETTE O NO? LA SORA GIORGIA HA SEMPRE FATTO CAPIRE CHE LA "PITONESSA" DEVE SLOGGIARE SE FINISCE A PROCESSO. MA OCCHIO: IL DESTINO DELLA "SANTA" INFLUENZERA' ANCHE QUELLO DI SALVINI SUL CASO OPEN ARMS (SE SI DIMETTE LEI PER UN RINVIO A GIUDIZIO, COME PUO' RESTARE AL SUO POSTO IL LEGHISTA CON UNA CONDANNA IN PROMO GRADO?) - BOCCHINO "INSEGUE" LE MELONI - LE INGENUITA' DEI FRATELLI ELKANN
DAGO-SPIFFERA: SUSSURRI & RUMORS - COSA HA SBIANCHETTATO DALLE SUE CHAT MARIA ROSARIA BOCCIA? LA PERIZIA SUI 13 DISPOSITIVI DELL’EX AMANTE DI SANGIULIANO SARÀ LUNGHISSIMA: NON SOLO PER LA QUANTITÀ DI DOCUMENTI, FOTO E VIDEO, MA ANCHE PER VALUTARE COSA È STATO CANCELLATO IN QUESTI MESI – I MISTERI DEL BAYESIAN NON FINISCONO MAI: CHE FINE HA FATTO LA VALIGIA “FORTIFICATA” IN TITANIO IN CUI MIKE LYNCH CUSTODIVA I SEGRETI DELL’INTELLIGENCE DI MEZZO MONDO? – PERCHÉ ALMA FAZZOLARI HA LASCIATO IMPROVVISAMENTE TIM? – GIAMPIERO ZURLO DICE “MESSA” – LA STRATEGIA DI ANDREA ORCEL PER PRENDERSI COMMERZBANK: TEMPI LUNGHI, NO ALLO SCONTRO CON IL GOVERNO TEDESCO