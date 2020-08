TWEET-FLASH! - LA QUARTA STAGIONE DI “THE CROWN” ARRIVERÀ SU NETFLIX A NOVEMBRE! – NEI NUOVI EPISODI DELLA SERIE SULLA FAMIGLIA REALE BRITANNICA ARRIVERANNO MARGARET THATCHER E ANCHE LADY DIANA, INTERPRETATA DA EMMA CORRIN…

La quarta stagione di The Crown arriverà su Netflix a novembre. — Gianmaria Tammaro (@jan_novantuno) August 11, 2020

the crown 3 9 the crown 3 11 emma corrin e' lady diana the crown 3 1 the crown 3 10 the crown 3 6 the crown 3 12 the crown 3 7 the crown 3 2 the crown 3 3 the crown 3 4 the crown 3 5 emma corrin e' lady diana2

claire foy la regina elisabetta in the crown