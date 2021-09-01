Nel frattempo alla Mostra del cinema... pic.twitter.com/awZYBhFcMD— ZeroZen (@0zen_) September 7, 2021
TWEET-FLASH! - VENEZIA, CAPUT CULI! UN ESERCITO DI SMUTANDATE HA INVASO LA LAGUNA! TRA SPACCHI E SCOLLATURE CHE METTONO "IN MOSTRA" CHIAPPE TORNITE E COSCE SMALTATE, ECCO ALCUNI ESEMPLARI CHE HANNO SCATENATO IL DIBATTITO SU TWITTER: “MA CHE CAFONATA L'ABBRONZATURA CON IL SEGNO DELLA MUTANDA, CHE TEMPI SIGNORA MIA!”, “MAGARI AVEVANO SOLO I COSTUMI E NON AVEVANO PIÙ I SOLDI PER LE MUTANDE!”-
Nel frattempo alla Mostra del cinema... pic.twitter.com/awZYBhFcMD— ZeroZen (@0zen_) September 7, 2021
COME DRAGHI HA SALVATO LA FACCIA AL BIPOLARE SALVINI - C'È NELL'ARIA IL PARTITO “MARIOPIO AL QUIRINALE”. TRASLOCO CHE SOTTINTENDE ELEZIONI ANTICIPATE AL 2022. PARTITO DI CUI FANNO PARTE GIORGIA MELONI E CONTE & TRAVAGLIO. E IN PARTE, PIENO DI DUBBI, C’È UN MATTEO SALVINI TRAVOLTO DA UNA LEGA SPACCATA IN DUE - APPESO AI SONDAGGI E AI CONSIGLI Di DENIS VERDINI, ALLA MINACCIA DEGLI OLTRANZISTI ALLA BORGHI DI VOTARE CONTRO IL GREEN PASS, QUINDI CONTRO IL GOVERNO, SALVINI SI È PRECIPITATO DA DRAGHI: SE FAI METTERE LA FIDUCIA, SONO FOTTUTO….
PORNO SUBITO - ALLO HIERBAS DI JESOLO TUTTO ESAURITO PER LA CENA ORGANIZZATA CON UN NUTRITO GRUPPETTO DI ATTRICI HARD: PER L’OCCASIONE SI SONO PRESENTATE MALENA E MARTINA SMERALDI, ENTRAMBE PUPILLE DI ROCCO SIFFREDI - TRECENTO INVITATI, PRESENTE ANCHE IL FOTOGRAFO ALESSANDRO NEGRINI - ENRICO MIOTTO, TITOLARE DEL LOCALE MAXIM: “IN UN MOMENTO COSÌ DIFFICILE È IMPORTANTE LA CAPACITÀ DI RIMODULARE L’OFFERTA” (LEGGI ANCHE: UN PO’ DI GNOCCA TIRA SEMPRE)
MONTAGNIER, GENIO INCOMPRESO O VECCHIO RIMBA? – IL VIROLOGO 89ENNE, PREMIO NOBEL PER AVER SCOPERTO IL VIRUS DELL’HIV, È IL GURU DI RIFERIMENTO DEI NO-VAX, CHE LO CITANO (SPESSO A SPROPOSITO): MA CHE COSA PENSA DAVVERO? L’INTERVISTA PER “FUORI DAL CORO”: “NON SONO CONTRARIO AI VACCINI, MA A PRODOTTI NON SICURI I CUI EFFETTI SONO SCONOSCIUTI. SE IL VIRUS NON FOSSE STATO MANIPOLATO PER MEZZO DELLE INIEZIONI, CREDO SI SAREBBE GIÀ INDEBOLITO. LE ULTIME VARIANTI SONO FAVORITE DALLA DIFFUSIONE DEI VACCINI. L’ALTERNATIVA? BISOGNA CHE TUTTI SAPPIANO CHE…” - VIDEO
MA WESTON CI È O CI FA? - LA “ESPN” SVELA IL MOTIVO DELL’ESCLUSIONE DELLO JUVENTINO MCKENNIE DALLA NAZIONALE USA: AVREBBE TRASCORSO UNA NOTTE FUORI DALLA BOLLA DELL'HOTEL DELLA SQUADRA E PORTATO UNA PERSONA NON AUTORIZZATA IN ALBERGO (LA SORELLA DEL COMPAGNO PULISIC?) - LA LEGGENDA DEL CALCIO AMERICANO LANDON DONOVAN: "EGOISTA E IRRESPONSABILE. È UNA SITUAZIONE QUASI IRREPARABILE..."
CAFONALINO ''AVE MOU'' – DA IVAN ZAZZARONI ALLA ZAZZERA DI DAGO, DAL LAZIALE TIMPERI AI FIGLI DI VIOLA E FALCAO, DALL’IMMUNOLOGO LE FOCHE ALLA GNOCCHISSIMA MORENA GENTILE, SI SCATENA LA MOURINHO-MANIA CON IL NUOVO LIBRO DI DOTTO – DAGO METTE IN GUARDIA LO "SPECIAL": ''I ROMANI NON CONFONDONO MAI LA CRONACA CON LA STORIA. ATTENTO A TUTTI QUESTI ALLORI, DAVANTI ALLE SCONFITTE IL ROMANO È SPIETATO" E FA NOTARE COME L'ARRIVO DI JOSE' HA MESSO IN OMBRA IL CULTO DI TOTTI
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - LA CURVA DEI CONTAGI SEGUE IL SUO SOLITO ANDAMENTO, E SALE A METÀ SETTIMANA – OGGI 5.923 CASI (IERI 4.720) E 69 DECESSI – I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 301.980, CON IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE DI NUOVO AL 2% (IERI 1,5%) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 79,7 MILIONI, CON PIÙ DI 39 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (72,34% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)…