DAGOSELEZIONE

isola dei famosi 7

Giuseppe Candela@GiusCandela

Il punto è chiaro: i reality vip devono avere vip.

Così non ha senso.

Zero appeal.

#isola

Capricorn@Capricorn6A

MA ILARY CHE LANCIA LE FRECCIATINE A TOTTI A 3 SECONDI DALL'INIZIO

#isola #isoladeifamosi

Lorenza Sebastiani@LoreSebastiani

“Per uno che va c’è sempre uno che arriva”.

La Blasi ci ha subito rifilato il riassunto del suo ultimo anno di vita.

E noi muti.

#isola #isoladeifamosi

Ma chi cazzo ti conosce Ale@chicazzoseiAle

Ilary sta lanciando così tante bombe a Totti che in confronto la canzone di Shakira non è nulla

isola dei famosi 9

Roberta Marchetti@Robertamarchet

Le frecciatine di Ilary a Totti in apertura scontate come la crema di zia a Natale #isola

Erika@BiasiErika

"A me i normodotati non piacciono"

Ilary mi fa pisciare sotto speriamo che Piersilvio stia dormendo a quest'ora #isola

trashbiccis@trashbiccis

Immaginate se (ex) Suor Cristina all’#Isola venisse squalificata a causa di un porcone involontario

Un sogno trash

ApocaFede@DrApocalypse

isola dei famosi 6

Quanto è quotata la bestemmia di Predolin al cospetto di fu suor Cristina? #isola

BICCY.IT@BITCHYFit

“Cristina l’hanno ributtata in mare volevano farci credere che arrivava a nuoto ma noi abbiamo visto che era sul barchino”

Ilary che distrugge le dinamiche dei suoi stessi autori

#Isola

Lorenza Sebastiani@LoreSebastiani

Puoi togliere la tonaca da Suor Cristina, ma non Suor Cristina dalla tonaca. Ogni volta che parla sembra un’omelia.

#isola

isola dei famosi 8

Paola.@Iperborea_

Ilary sta resistendo adesso solo perché è la prima puntata, da lunedì prossimo inizierà a interrompere tutti i pipponi di ex Suor Cristina facendo partire qualche stornello random

#isola

Franco Bagnasco@franco_bagnasco

L’ex suor Cristina s’è fatta il segno della croce prima di buttarsi e poi nuotava con la stessa facilità che avrebbe potuto avere Gesù sulla croce medesima. Scioltezza, proprio.

#isola #cristinascuccia

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

"Ti ho conosciuto che eri suora, ora non sei più suora.

isola dei famosi 5

Avremo modo di parlarne" Enrico Papi sul pezzo proprio

#Isola

Miss chifo@miss_chifo

La puntata è iniziata da 10 minuti e già vorrei Enrico Papi fuori da quello studio #isola

Gα?r??l?@itsgebher

A me Enrico Papi ha già rotto 3/4 di m perché come pensavo non se ne sta zitto un attimo e pensa di essere lui il conduttore in quanto persona super egocentrica

#Isola

GINGER PRESIDENT@GingerPresident

Enrico Papi che vuole condurre tra un po’ se becca na carrellata in faccia da Ilaria eh #isola

isola dei famosi 4

Bebé era@naroscientspin

Comunque Ilary sbatterà Enrico Papi fuori dallo studio se continua a commentare ogni cosa senza richiesta CHIUDETEGLI IL MICROFONO

#isola

TrashBoy@Trash___Boy

Se Papi continua a punzecchiare ancora un po' Ilary, ho la sensazione che dalla prossima settimana rivedremo Nicola Savino.

#isola

Boomerissima@Boomerissima

Non so quanto Papi riuscirà a starsene nel suo angolino nel ruolo da opinionista

#isola #isoladeifamosi

clarinella@clarinella1

enrico papi , che finora ha fatto parecchi flop con le trasmissioni , ora vuole una rivalsa cercando di condurre lui mancando cosi di rispetto a chi conduce e all altra opinionista

#isola

isola dei famosi 2

Roberta Talia@RobertaTalia_

Enrico Papi parli molto e fai ridere poco praticamente il contrario di Nicola #isola

teo@sottomarca

come rovinare un’edizione azzeccata dell’isola: enrico papi #isola

Sτε?λno@ilGerrino92

Cosa abbiamo fatto di male per meritarci Papi???

#Isola

isola dei famosi 3

GraceSomehow@LaSambruna

Papi ha compreso di essere opinionista o, come al solito, si è messo in testa di condurre un programma suo no matter what? Già.

#isola

Mario Manca@MarioManca

Mi spiace dirlo, ma fino a questo momento Enrico Papi mi sembra completamente fuori fuoco. E il fatto che parli mentre Alvin sta tenendo la cronaca della prova lo conferma.

#Isola

TrashBoy@Trash___Boy

Si chiamerà pure Fiore Argento, ma la voce è uguale a quella di Asia.

#isola

isola dei famosi 14

vittorio@timmoxen

Fiore già detesta Papi amiamo #isola

GOSSIP tv@gossiptv__

ora fiore mena un porcone contro papi #isola

Paola.@Iperborea_

Dario Argento, una carriera nell'horror, che registra un videomessaggio dicendo “Sei la mia fiorellina”.

Tra i momenti più alti della serata

#isola

BICCY.IT@BITCHYFit

Fiore Argento sembra Francesca Manzini che imita Asia Argento #Isola

Mina M.B.@Minalullu

Ma Papi rifà l'eco della Blasi?

Fa lo spoiler dei Jalisse, dice di sbrigarsi a fare le nominations perché s'è fatta na certa, anticipa le entrate dei naufraghi, etc...

veramente na camurria

isola dei famosi 12

#isola #isoladeifamosi

Marta ?@martaroma93

Ilary così entusiasta per l’ingresso dei Jalisse, che manco avesse annunciato l’ingresso dei Maneskin

#isola

Maryfra@emmeef_

i jalisse che partecipano all’isola con la speranza di partecipare poi a sanremo così come hanno fatto i cugini di campagna mi sento male #isola

LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO@vincycernic2

isola dei famosi 11

ECCOCI CON I JALISSE CHE SENZA GIRI DI PAROLE HANNO DETTO A CHIARE LETTERE DI AVER PARTECIPATO ALL'ISOLA PER PARTECIPARE A SANREMO 2024 LA LORO DEDIZIONE E PERSEVERANZA UN ESEMPIO PER TUTTI

#Isola

Niente di personale@DunjaTor

Ma quindi i Jalisse campano tutt'oggi con l'unica canzone famosa che hanno fatto nel '97 ?

#isola #isoladeifamosi

Rolam@Rolam69276545

Cecchi Paone e il fidanzato volevano andare a temptation island, ma hanno sbagliato

#isola

ApocaFede@DrApocalypse

a quale numero di reality è arrivato Cecchi Paone?

#Isola

isola dei famosi 1

alfonsoparty@Alfons0Party

Vi ricordate quando Cecchi Paone era il Piero Angela di Mediaset?

#isola #isoladeifamosi

LALLERO@see_lallero

28 minuti di prova.

#isola

LALLERO@see_lallero

(Chiusura) 1:44 voi state fuori come un balcone.

#isola

AladinoAA+@Aladino_Rm

isola dei famosi 10

Per la prima volta nella sua storia, la premiere dell'#isoladeifamosi scende sotto i tre milioni (2.920.000, -300.000 rispetto alla scorsa edizione). Confermato il 23% di share di un anno fa, ma la tv ormai non se la fila più nessuno.

#18aprile #ascoltitv

isola dei famosi 13 isola dei famosi 15