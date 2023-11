TWEET! “X FACTOR EDITION” – “SENZA MORGAN NON RESTA CHE LA BANALITÀ, BALZA ALL’OCCHIO TUTTA LA INCONSISTENZA DEL PROGRAMMA”

Senza #Morgan non resta che la banalità dei vari “l’hai portato a casa”, “resilienza”, “comfort zone”

E’ proprio con la assenza di Morgan che balza all’occhio tutta la inconsistenza del programma, ora solo nelle mani di un Fedez che però, giustamente, ha altri pensieri.

Senza Morgan è scomparsa la musica da #XF2023 Ieri la puntata più scialba della stagione con l’eliminazione - a opera dei giudici - più scandalosa.

La noia

La retorica

Il nulla cosmico di questa puntata

Diciamo anche una cosa abbastanza seria: Senza #Morgan non c'è più un commento tecnico.

Può non piacere nei modi però c’è un impoverimento culturale musicale abissale.

Pare de sta a vedere Pomeriggio 5 ma con canzoni in sottofondo e con frecciatine abbastanza inutili.

Questa prima parte di XFactor, sta dando palesemente ragione a Morgan. Manco durante le puntate dei teletubbies c'era così tanta finzione.

A inizio puntata: "lasciamoci alle spalle quello che è successo in questa complicata settimana".

Procedono ad insultare Morgan ad ogni occasione.

Fanno i piantolini del cazzo, minacciano querele, cercano il like con pietismo. Poi in diretta, dopo aver preteso il licenziamento del collega, fanno i bulletti di periferia e lanciano frecciatine a chi non può replicare.

Patetici.

Frecciatine a #Morgan e poi piangono nelle interviste e minacciano querele e tribunali. Persone piccole, semplicemente #XF2023

Lo hanno cacciato e ci sta pure.

Ma tutta la puntata a lanciare frecciatine a Morgan e scambiarsi risatine in sua assenza... quasi a riempire un vuoto e scacciare la noia.

Infantili.

Auto-assegnazioni, auto-arrangiamenti.

Ma fare a meno anche dei tre giudici rimasti?

Riassunto della puntata di #XF2023 di stasera: #Fedez #Ambra e #Dargen paladini della giustizia e della correttezza bullizzano continuamente #Morgan facendosi scudo con la sua assenza

Senza Morgan è tipo il programma più noioso di tutti i tempi

Senza Morgan il programma ha lo stesso brio dello Zecchino d'Oro.

Se la migliore risposta all’uscita di Morgan era fare una puntata noiosa e lenta, il risultato è stato raggiunto. Ho avuto come l’impressione che mi stessero rubando il tempo #XF2023

Piccolo commento serio: Nessun vero commento tecnico stasera. Parole sulle scenografie, sull’entusiasmo, sui vestiti ma tecnica zero. Morgan è una perdita per il programma, anche se ha detto cose indifendibili. Ma è una perdita soprattutto per sti ragazzi di 20 anni #XF2023

Che carini stasera sembra la famiglia del Mulino Bianco! Ridateci MORGAN!! #morgan #XF2023

- Conduttrice incapace

- Giudici poco preparati (una non è neanche cantante)

- Tempi TV pessimi

- Siparietti da Live Non è la D'Urso

- Si parla di tagli di capelli, vestiti o trucco ma non di musica

Ma il problema era #Morgan

la palpabilissima felicità di francesca che non deve più aver paura di cosa potrebbe dire morgan

Morgan: “Circola la notizia che a X Factor questa sera vogliano mandare dei fuori onda che mi dipingerebbero in maniera negativa.

Si sta prefigurando una situazione anomala e anticostituzionale”.

Gli hanno “rotto il giochino”: non l’hanno nemmeno nominato.

solo xfactor può eliminare l'unico cantautore dell'edizione prima della puntata degli inediti

E Matteo Alieno che ringrazia anche Morgan dà una lezione ai tre giudici e alla conduttrice. #XF2023

Matteo Alieno che ringrazia #Morgan è un gigante circondato da nani

Allora gli Astromare nell’ordine hanno fatto fuori:

-Tutta la squadra di Morgan

-Morgan stesso -2/3 della squadra di Ambra QUESTA COSA A ME FA TROPPO RIDERE SE PENSO CHE NON ERANO MANCO STATI SELEZIONATI PER I LIVE, DUE CECCHINI

gli astromare sono rientrati dal nulla, hanno fatto fuori la squadra intera di morgan, morgan compreso, ora sono nella squadra di ambra e stanno facendo fuori pure la sua di squadra. che tipo di maledizione è questa?

