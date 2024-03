Barbara D’Urso e Mara Venier Sinceramente balletto edit #domenicain pic.twitter.com/6WMhZMRb9R — Annalisa out of context (@OutAnnalisa) March 3, 2024

Tiziana Cialdea

@cialdea

Potete dire quello che vi pare sulla D’Urso sui pianti a secco sulla faccette sulle luci dello studio ma a 66 anni così ci arrivano in poche #DomenicaIn

Matteo Alboni (a.k.a. reese)

@reese_86

La Venier intervista la D’Urso come la D’Urso avrebbe intervistato uno qualsiasi dei suoi ospiti, non se ne esce, sembra Inception #DomenicaIn

La Gola di Cologno

@Karis24IT

Non so cos'altro abbia fatto in questi mesi ma sicuramente Barbara D'Urso ha usufruito del Superbonus in faccia #domenicain #barbaradurso

Matteo Alboni (a.k.a. reese)

@reese_86

Dai, Barbarè, dillo che sei andata ieri per fare le prove col direttore della fotografia e spiegargli esattamente come ti deve illuminare. #DomenicaIn #AscoltaTv

LaTeVilisione

@LaTeVilisione

Mara non vede il gobbo per colpa delle luci solari della D’Urso. #DomenicaIn

La Gola di Cologno

@Karis24IT

Barbara D'Urso era più vecchia nelle foto del 1984 #domenicain #barbaradurso

Matteo Alboni (a.k.a. reese)

@reese_86

Luisa Ranieri illuminata con le luci usate per Barbara d’Urso sembra Barbara d’Urso #DomenicaIn

Massimo P.

@massimissimo89

Mara sta insistendo su questo punto: non c’è solo il lavoro. Barbara non sa rispondere, la Venier ha toccato proprio il punto ma alla D’Urso importa soprattutto della carriera. Emerge questo. Un po’ desolante a 70 anni #DomenicaIn

ilapazzagioia

@ilapazzagioia

Comunque, rispetto per Barbara d’Urso, ma a 66 anni si va anche in pensione eh. #DomenicaIn

imtheproblem|TTPDis coming

@Iamemptyinside1

Barbara D'Urso nella sua reputation era #DomenicaIn

Josh Danloor

@JDanloor

Trovo interessante che Piersilvio Berlusconi abbia scaricato la D'Urso subito dopo la morte del padre. #DomenicaIn

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Oggi penso solo a una cosa: alla pazienza di Pier Silvio Berlusconi.

Giada preziosa

@preziosa_giada

Scusate ma VASCO ROSSI che presenta una Canzone di Barbara DUrso? Nemmeno nei miei peggiori INCUBI... #DomenicaIn

Mario Manca

@MarioManca

L’intervista è iniziata un’ora e 15 minuti fa e Barbara D’Urso non ha mai pronunciato la parola «Mediaset», ribattezzandola «un altro luogo». Forse, per poter davvero ripartire, sarebbe ora di smettere di avere paura delle parole e parlare. Parlare davvero. #domenicain

AuntMillycentInga

@Manto004

Vabbè machissenè dell'infanzia della d'urso di 200 anni fa! Diteci di quando ha saputo che è stata sostituita! #DomenicaIn

Giada preziosa

@preziosa_giada

Si ma chi se ne frega delle storie d amore della durso, parliamo piuttosto della sua tv a Mediaset e di come é stata cacciata. Grazie! #DomenicaIn

Leonardo Lelli

@lattuga99

Mara che chiede a Barbara D'Urso di fare "Il mio cuore è vostro ecc. ecc." come a Luca Ward chiedono sempre di dire "Io sono Massimo Decimo Meridio ecc. ecc." #DomenicaIn

Andrea Conti

@IlContiAndrea

L’elaborazione del lutto subito all’inizio. Poi “Avrei dovuto dire dei no”. A favore di notizia. Poi “il ritratto” made Live-Non è la d’Urso. Poi nulla sul futuro lavorativo. Cosa porterà tutto questo? Vedremo #DomenicaIn

Edo

@rienneva_plus

passare da Barbara d'Urso a Cattelan è come un viaggio trascendentale #domenicain

