1 mag 2024 17:30

UCCI UCCI ANGELUCCI HA MESSO LE MANI SULL’AGI: “L’ANNUNCIO ARRIVERA’ DOPO LE EUROPEE? CHI VIVRA’, VEDRA’” – LABBRA CUCITE ANCHE SUL COSTO DELL’OPERAZIONE (7 MLN DI EURO) – COME DAGO DIXIT, IL DEPUTATO DELLA LEGA, ORMAI MELONIZZATO, VUOLE L’AGI E LA VERITA’ PER AVERE IL CONTROLLO DI TUTTI I GIORNALI DI DESTRA CON L’OBIETTIVO DI ORIENTARE I PARTITI AL GOVERNO. VUOLE DIVENTARE IL “DEUS EX MACHINA” DELLA LINEA POLITICA DI GIORGIA MELONI, COME MURDOCH FECE CON TRUMP – ANGELUCCI STA PENSANDO A SECHI COME DIRETTORE EDITORIALE DI TUTTO IL GRUPPO (MAGARI TORNANDO ANCHE ALLA GUIDA DI AGI)