“CALA SU TUTTO L’INFORTUNIO DI NEYMAR, CHE SEMBRA SERIO” – MARIO SCONCERTI: “TOGLIE MOLTO AL BRASILE E ALL'INTERO MONDIALE. NÉ ALLE SUE SPALLE SI CONOSCE UN SOSTITUTO ALL'ALTEZZA. ERA POCO IMMAGINABILE ANCHE UN'USCITA COSÌ RAPIDA DEL QATAR CHE NON È ANZI ANCORA NEMMENO ENTRATO NEL TORNEO. FORSE È NORMALE COSÌ” – “IL PARI TRA USA E INGHILTERRA? NON È UNA SORPRESA. OGGI AMERICANI E INGLESI CORRONO QUASI ALLA PARI. HANNO LO STESSO MESTIERE, LA STESSA COMPRENSIONE MODERNA DEL GIOCO, INFATTI ANCHE STAVOLTA SI SONO VIA VIA ANNULLATI DENTRO UNA PARTITA NON BELLISSIMA, MA DI VITALITÀ…