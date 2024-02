14 feb 2024 19:58

UCCI UCCI, COS'HANNO IN MENTE GLI ANGELUCCI? – A "IL TEMPO" SI PARLA DELL’ARRIVO DI UN DIRETTORE CON TENDENZA “LIBERAL” (MINZOLINI O CERNO?): L'IDEA E' DARE IL BENSERVITO A DAVIDE VECCHI, GRANDE AMICO DI GIAMBRUNO, E GIUDICATO DAGLI ANGELUCCI, A DIFFERENZA DI SALLUSTI, POCO IN SINTONIA CON I DIKTAT DEL "MATTINALE" DI FAZZOLARI - IL CAZZIATONE DI ANTONIO ANGELUCCI A MARIO SECHI: "LIBERO" NON E' LIBERO DI CRITICARE LA SORA GIORGIA PER LA MOZIONE, IN DUPLEX CON SCHLEIN, PER IL "CESSATE IL FUOCO" A GAZA...