UCCI UCCI, A PALAZZO CHIGI SON SBUCATI GLI ANGELUCCI – ANTONIO E GIAMPAOLO HANNO FATTO UNA VISITA DI CORTESIA A GIORGIA MELONI PER SPIEGARLE LE NOVITÀ NEL LORO GRUPPO EDITORIALE: DA DOMANI, A “LIBERO” ENTRA IN CARICA MARIO SECHI COME DIRETTORE E AL “GIORNALE” TORNA ALESSANDRO SALLUSTI (CON FELTRI) – “NON SARANNO QUOTIDIANI NÉ DI GIORGIA NÉ DI MATTEO. MA DI CENTRODESTRA. ABBIAMO SMOSSO IL MERCATO. VI FAREMO DIVERTIRE…”

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

ANTONIO ANGELUCCI A PALAZZO CHIGI

"Vi faremo divertire. Ci saranno tante sorprese. A partire dalle firme straniere, di giornalisti e opinionisti, che scriveranno per noi. E poi Libero e il Giornale non saranno né di Giorgia né di Matteo. Ma di centrodestra e se comunque il governo farà degli errori noi saremo inflessibili e lo criticheremo".

Antonio Angelucci […] sta per entrare a Palazzo Chigi. Deve incontrare Giorgia Meloni. Prima però attende Giampaolo, il figlio e presidente della Tosinvest, società che possiede Libero, il Tempo e il 70 per cento del Giornale di Montanelli acquistato dalla famiglia Berlusconi (che ha tenuto il 30 per cento delle quote). E' una visita di cortesia […] che gli editori della Fox news italiana fanno alla presidente del Consiglio […].

mario sechi mastica chewing gum dietro a giorgia meloni

Mario Sechi, già direttore dell'Agi e che è stato capo ufficio stampa del governo fino allo scorso mese, da domani guiderà Libero. […] sempre da domani, tornerà al comando del quotidiano fondato da Indro Montanelli Alessandro Sallusti. Con lui […] anche Vittorio Feltri. "Ho ricostruito una grande coppia", dice al Foglio Angelucci.

Scusi onorevole editore, ma come farete a differenziare Libero e il Giornale? Non c'è il pericolo che i due lettorati si sovrappongano? "[…] Non si sono mai sovrapposti. Saranno diversi anche se entrambi orientati nel centrodestra. Abbiamo smosso il mercato. E ci saranno tante belle novità. Siamo più che fiduciosi: vedrete vi divertirete". […]

