16 nov 2023 17:35

UCCI, UCCI, SELVAGGIA LUCARELLI SI SCATENA SULL’AMBROGINO D’ORO AL COMICO PUCCI - “MI DOMANDO SE VENGA PREMIATO PER I MEME SUI SUOI SOCIAL IN CUI DERIDE ELLY SCHLEIN O PER IL SUO RAFFINATISSIMO SPETTACOLO IN CUI DOMANDAVA SE A TOMMASO ZORZI IL TAMPONE PER IL COVID LO FACESSERO ‘NEL CULO’. È STATO PROPOSTO DALLA LEGA COME MARCO MAZZOLI DELLO ‘ZOO DI 105’, PROGRAMMA FAMOSO ANCHE PER LE BESTEMMIE IN DIRETTA E COME IL SITO ‘MILANO SEGRETA’, MA POI QUALCUNO DEVE AVERGLI SPIEGATO CHE IL SUO FONDATORE, ANGELO MAZZONE, SUI SOCIAL SCRIVE COSE TIPO ‘MADRE TERESA E' UNA LURIDA!’. NELLA LISTA MANCANO SOLO IDRA E IL LUPO MANNARO..."