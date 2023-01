UGOLA BOLLENTE – AMORI, INFATUAZIONI E DELUSIONI DI KATIA RICCIARELLI: “CON JOSÉ CARRERAS È STATO COLPO DI FULMINE DURATO 12 ANNI. È FINITA PERCHÉ A ME NON ANDAVA DI ESSERE TRADITA” – “CON PIPPO BAUDO CI SIAMO LASCIATI DOPO 18 ANNI PERCHÉ ABBIAMO SMESSO DI PARLARE” – “EBBI UN FLIRT CON ALBERTO SORDI, ANDAVAMO INSIEME AL RISTORANTE, UNA VOLTA MI MANDÒ CENTO ROSE E C’ERA CHI SI CHIEDEVA SE LI AVESSE DAVVERO PAGATI LUI. MA NON ERA TIRCHIO COME SI VOCIFERAVA. E POI IL RE CARLO III…” – VIDEO

Compie 77 anni il 18 gennaio Katia Ricciarelli, all’anagrafe Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, come risulta sulla pergamena del conferimento dell’onorificenza di Grand’Ufficiale del 1994. […]

Come ricorda gli anni a Rovigo e a Venezia?

«La mia è stata un’infanzia difficile, ma ho avuto una mamma che ha sempre fatto di tutto e di più per mantenere me e le mie sorelle. […] ho lavorato per pagarmi gli studi a Venezia: ho lavorato come operaia in una fabbrica di giradischi e poi come commessa alla Upim. Vivere dieci anni a Venezia, per me, è stata un’esperienza straordinaria. Da piccola non avevo avuto occasioni di andare a teatro, ma quando studiavo al conservatorio, ho recuperato: tiravo la cinghia per andare a teatro sul loggione. Schei no ghe n’era, non c’erano soldi». […]

katia ricciarelli pippo baudo 1

Sul palcoscenico ha conosciuto il suo primo grande amore José Carreras...

«Sì, era il 1972 e fu un colpo di fulmine che durò fino al 1984. Le nostre voci si sposavano bene, lui era simpaticissimo e noi eravamo bellissimi e bravissimi, ma è finita perché a me non andava di essere tradita. Devi sapere che i tenori sono corteggiatissimi, quindi le tentazioni abbondano fuori dai teatri».

Dopo sposò Pippo Baudo. Che ricordi ha?

katia ricciarelli e jose carreras

«M’invitò in trasmissione e cinque mesi dopo eravamo marito e moglie. Ci sposammo il 18 gennaio 1986, proprio il giorno del mio quarantesimo compleanno, mentre lui aveva 50 anni. […] Eravamo molto affiatati, ma dopo 18 anni ci siamo separati, forse perché i nostri impegni ci portavano spesso lontano e abbiamo smesso di parlare. Il dialogo è fondamentale».

Gli ammiratori non si contano. Le viene in mente qualche nome particolare?

«Ebbi un flirt con Alberto Sordi, nato dalla sua grande ammirazione per me perché amava la lirica. Andavamo insieme al ristorante, mi regalava i fiori, una volta mi mandò cento rose e c’era chi si chiedeva se li avesse davvero pagati lui. Ma non era tirchio come si vociferava. E poi il Principe Carlo, adesso Re Carlo III, che è un grande melomane: a volte veniva alla Royal Opera House a Covent Graden in veste ufficiale, sul palco reale, altre volte veniva in incognito e mi lanciava fiori sul proscenio».

Al suo collega Placido Domingo non è andata altrettanto bene l’estate scorsa, a causa di un flop all’Arena di Verona. Lei stessa ha detto in un’intervista che a una certa età bisogna ritirarsi...

alberto sordi

«Ho conosciuto Domingo tanti anni fa e abbiamo lavorato molto insieme. Noi abbiamo uno strumento incorporato, che sono le corde vocali. Con l’uso, questo strumento si logora e la voce si trasforma: non si possono fare i confronti con la voce di trent’anni fa. Placido non ha sbagliato a cantare ancora, ma a cambiare registro: lui è passato dall’essere tenore a baritono e già questo mette nella posizione di essere criticato». […]

Parteciperebbe ancora a un reality show?

«No, basta. Sono stata a “La fattoria” e poi al “Grande Fratello Vip”: io ho cercato d’insegnare qualcosa, mi sono divertita e poi ho detto basta». […]

