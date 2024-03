A PRANZO CON L’AVVOCATO

Estratto dell’articolo di Giulia Cerasoli per “Chi”

andrea giambruno annamaria bernardini de pace foto di chi

Nuovo pranzo di lavoro al ristorante Dal Bolognese per Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, che ormai incontra periodicamente il suo avvocato, nonché amica, Annamaria Bernardini De Pace. La colazione si è svolta in un clima molto disteso e con l’assistente di lei. Impossibile che si sia parlato di divorzio, perché Giambruno e la Meloni non sono sposati e non hanno conflitti per quanto riguarda la figlia Ginevra, che vede ogni giorno il padre. […]

Che cosa bolle in pentola? Un libro? Un nuovo programma? L’acquisto di una casa? Ultimamente Andrea ha partecipato alla presentazione, con Gaia Tortora, del libro di Candida Morvillo Sei un genio dell’amore e non lo sai e ha sottolineato che per lui Giorgia Meloni, «è stata, è e sarà la persona più importante». […]

IN PALESTRA CON ARIANNA

giorgia meloni va in palestra foto di chi

La complicità tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sua sorella Arianna, ora responsabile di Fratelli d'Italia, non si limita a un rapporto di fiducia reciproca sulle scelte politiche, ma è del tutto pratica. In queste foto possiamo seguire la routine quotidiana della premier che, dopo una sessione mattutina di ginnastica nella palestra frequentata anche da Arianna, prende trolley e abiti dalla macchina e sale a casa della sorella per cambiarsi prima di recarsi a Palazzo Chigi.

Le due giovani signore in tenuta sportiva che vedete in queste immagini, senza trucco e con i capelli legati, potrebbero essere due sorelle o amiche qualsiasi che dopo aver fatto attività fisica devono sistemarsi prima di andare al lavoro. […]

giorgia meloni e arianna entrano in palestra foto di chi giorgia meloni va in palestra foto di chi 1 arianna meloni va in palestra