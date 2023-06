ULTIME DI TELE-MERCATO – MASSIMO GRAMELLINI HA GIÀ UN ACCORDO CON LA7, COME HA FATTO CAPIRE ANCHE URBANO CAIRO - IN RAI SI CERCA DI CAPIRE COME TAPPARE I BUCHI LASCIATI SU RAI3: AL POSTO DI FAZIO LA DOMENICA, L’IPOTESI PIU CONCRETA RIMANE LO SPOSTAMENTO DI “REPORT”. PER LO SLOT DOMENICALE DELLA ANNUNZIATA IN POLE MONICA MAGGIONI – TRA I NOMI IN LIZZA PRENDE QUOTA MYRTA MERLINO…

Estratto dell’articolo di Niccolò Carratelli per “La Stampa”

ROBERTO SERGIO

Primo obiettivo, fermare l'emorragia. Secondo obiettivo, tappare i buchi. Contestualmente, disegnare i palinsesti Rai, che saranno presentati il 7 luglio a Napoli. Roberto Sergio e Giampaolo Rossi sperano, prima di tutto, che gli addii siano finiti qui.

Fabio Fazio, traslocato a Discovery, Lucia Annunziata che va via sbattendo la porta, e Massimo Gramellini, che ha già un accordo con La7 (il cui editore, Urbano Cairo, è lo stesso del Corriere della Sera, di cui Gramellini è vicedirettore). Tutti e tre (quattro con Luciana Littizzetto) affidati alle cure dello stesso agente, l'onnipresente Beppe Caschetto, protagonista occulto di questa partita.

FABIO FAZIO E LUCIANA LITTIZZETTO - MEME BY EDOARDO BARALDI

E tutti e tre volti di punta del weekend di Rai3, la rete tradizionalmente "di sinistra", che si presenta ai blocchi di partenza del nuovo corso evidentemente impoverita. Proprio su Rai3 si concentrano le attenzioni dei nuovi vertici di viale Mazzini, che ragionano su un canale a vocazione informativa, in cui collocare talk e trasmissioni di approfondimento giornalistico, tenendo Rai1 come rete generalista e Rai2 più dedicata all'intrattenimento.

massimo gramellini

[…] il pezzo più difficile da incastrare è quello della domenica sera, orfana di Fazio: […] l'ipotesi più concreta resta quella di spostare da lunedì a domenica Report di Sigfrido Ranucci e Presa diretta di Riccardo Iacona (che si alternano abitualmente durante la stagione): due programmi spesso citati come esempio di servizio pubblico, che certo non possono garantire gli ascolti di Fazio, ma che per questo non verrebbero criticate da nessuno, tanto meno a sinistra.

LUCIA ANNUNZIATA

[…] Quanto all'altro spazio "pesante" della domenica di Rai3, quello pomeridiano occupato da Mezz'ora in più, il nome più citato per sostituire Annunziata è quello di Monica Maggioni, direttrice uscente del Tg1 e ora alla direzione dell'Offerta informativa. Era pronta per una seconda serata, ma potrebbe accettare la sfida.

Tra i nomi in lizza, però, c'è anche quello di Myrta Merlino, dopo tanti anni data in uscita da La7. Uno scambio, potremmo dire, con Gramellini, che farà il percorso inverso. Non è detto sia di domenica, ma uno spazio per Merlino verrà trovato. Come ci sarà, di certo, per Manuela Moreno, fin qui al Tg2Post, pupilla del ministro della Cultura ed ex direttore del telegiornale, Gennaro Sangiuliano.

myrta merlino in tenda

Per lei rodaggio in estate al timone di Filo rosso (sempre che si chiami ancora così), l'approfondimento settimanale che da luglio prenderà il posto di Carta bianca, per poi passare in autunno alle mattine di Agorà. […]

