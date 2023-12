Alberto Dandolo per Oggi - www.oggi.it

Ha fatto molto rumore ai piani alti di Viale Mazzini la recente partecipazione di Francesca Fialdini, conduttrice di punta di mamma Rai, alla trasmissione Di Martedì su La7 condotta da Giovanni Floris. La Fialdini era ospite per promuovere il suo ultimo libro e si è anche nel contempo prodigata in commenti e analisi su alcune questioni politiche e sociali legate alla stretta attualità.

Su Rai 3 (rete in cui la Fialdini conduce il programma Fame d'amore) nella stessa sera andava in onda Avanti popolo, il talk politico di cui è mattatrice Nunzia De Girolamo e che a fine anno verrà chiuso per bassi ascolti. Nei corridoi della Rai si mormora che la talentuosa ed ambiziosa Francesca miri ad occupare lo spazio di Nunzia con un nuovo format. Ce la farà? La strada però per lei sarà assai in salita...

Andrea Giambruno dopo la fine della storia d'amore con Giorgia Meloni e l'allontanamento dal video dai programmi di informazione Mediaset é richiestissimo dal mercato editoriale. Corteggiato e adulato sia da alcuni editori di destra che di sinistra, l'ex signor Meloni si trova a gestire in queste ultime settimane una agenda fitta di appuntamenti e incontri professionali. Recentemente è stato infatti avvistato al ristorante romano "Assuntina al Testaccio" a pranzo con il direttore de Il Tempo Davide Vecchi e lo scrittore Massimiliano Lenzi. Giambruno pare sia tentato, su vari fronti, da proposte assai allettanti: in primis quella di scrivere un libro in cui raccontare le sue verità. Solo un modo per attirare l'attenzione della sua Giorgia?

Pupo è in questi ultimi giorni nell'occhio del ciclone mediatico: tornerà a fare concerti in Russia e sputa veleno sulla televisione italiana. In particolare su Mediaset e sulla sua ultima esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip. "Non l'ho mai guardato, c'era un autore che lo faceva per me. Mi faceva ca.. are" ". Peccato che i circa 15 mila euro che percepiva a puntata non sortivano in lui lo stesso disgusto. Piersilvio Berlusconi dopo queste dichiarazioni chiuderà di certo le porte di Cologno Monzese al cantante che ha mostrato alla sua azienda una inaspettata e dolorosa irriconoscenza.

