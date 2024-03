UOMINI, FATEVI SOTTO CON ANTONELLA FIORDELISI, IN GARA A “PECHINO EXPRESS” - “MAI STATA PIU’ SINGLE DI COSI’”. E’ FINITA COL PORTIERE DEL TOTTENHAM E DELLA NAZIONALE GUGLIELMO VICARIO: “L'HO FREQUENTATO PER DUE MESI. NON C’È DI MEZZO ALCUN TRADIMENTO, ABBIAMO DECISO ENTRAMBI. LUI ABITA A LONDRA, IO A MILANO, ANDAVO A TROVARLO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, ERA COMPLICATO – IL CORTEGGIAMENTO DI HIGUAIN? “MI CONTATTÒ IN PRIVATO CHIEDENDOMI DELLO FOTO. RIFIUTAI, NON SO QUANTE LO AVREBBERO FATTO" - "ANCHE AL GFVIP SONO STATA ISTINTIVA, E MI DISPIACE CHE…”

Antonella Fiordelisi è diventata famosa per la corte un po’ troppo “esplicita” che le fece un calciatore, Gonzalo Higuaín, su Instagram, e poi, un anno dopo, per il GfVip. Di questo ha parlato la modella nella sua intervista esclusiva alla rivista Chi: «Quando mi ha scritto Higuaín avevo 18 anni, metteva i like alle mie foto e mi contattò in privato chiedendomi altre foto. Rifiutai, non so quante lo avrebbero fatto, e lo feci sapere.

Non lo rifarei: il mio nome finì su tutti i giornali del mondo per questo gossip. Anche al GfVip sono stata istintiva, e mi dispiace che quella edizione sia stata così controversa, penso che sia il conduttore sia l’azienda abbiano fatto bene a non tollerare più certi eccessi. Sono stata litigiosa, penso di non aver superato mai il limite, ma avrei dovuto tenere di più a bada il mio carattere».

«Se sono single? Mai stata più single di così», prosegue Antonella Fiordelisi che acconsente a parlare del suo recente flirt con Guglielmo Vicario: «È una persona molto carina che ho frequentato per due mesi. Un ragazzo a modo, educato, ma non ci siamo trovati e siamo rimasti in buoni rapporti. Non c’è di mezzo alcun tradimento, abbiamo deciso entrambi. Lui abita a Londra, io a Milano, andavo a trovarlo una volta alla settimana, era complicato.

Come è iniziata? Quando sono partita per Pechino Express lui aveva cominciato a scrivermi, ma non gli avevo risposto e, così, ho fatto uno screenshot di una sua foto per ricordarmi e, al mio ritorno, gli ho risposto. Mi ha corteggiata, mi ha detto “vieni a trovarmi”. Ho cercato di mantenere la storia riservata, ma, a Capodanno, siamo stati insieme e sono uscite delle immagini su Instagram dove si vedeva che c’eravamo anche noi. I miei follower lo hanno notato ed è uscita la notizia».

