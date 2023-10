UOMINI, RIUSCITE AD ACCORGERVI SE LA VOSTRA DONNA HA AVUTO UN ORGASMO? - BARBARA COSTA: “COME CAPIRE SE SI È RIUSCITI A FAR GODERE ‘DAVVERO’ UNA DONNA? CI SI PUÒ FIDARE DI CIÒ CHE DICE? SE SIETE TRA QUELLI CHE PRENDONO PER ORO COLATO I QUATTRO GEMITUCCI CHE LA VOSTRA LEI VI FA, STATE IN CAMPANA E LEGGETE QUA…”

Barbara Costa per Dagospia

orgasmo femminile (6)

Come scopro se la mia donna ha avuto un orgasmo? Glielo posso chiedere, "dopo" ? Ci sono prove, segni evidenti e indiscutibili che me lo possono provare? E quali sono? Voglio essere sicuro! Sono questi i dilemmi che a letto, e sul sesso, angustiano gli uomini! Come capire se si è riusciti a far godere "davvero" una donna? Ci si può fidare di ciò che dice? Se siete tra quelli che prendono per oro colato i 4 gemitucci che la vostra lei vi fa, e pure, se siete tra coloro che sc*pano e se ne imp*pano se lei è venuta o no, ché il solo godimento che conta è il proprio… saltate le prossime righe.

orgasmo femminile (15)

Se invece siete curiosi di sapere come sapere se si è stati capaci di far godere, vi dico che la vagina più arrossata, il respiro che si fa più intenso, se strilla di più, di meno, o uguale a quando avete iniziato i giochi, se i muscoli sono più tesi, se chiude gli occhi o li apre di più, o li strabuzza, o le splendono le pupille, o un mix tra questi, e ancora, più sudore, più battito cardiaco, e bocca aperta, e seni più duri, capezzoli più duri, glutei più duri, o maggiore o minore lubrificazione tra le gambe, con annesso schizzo e no, o vero e proprio gettito di squirting… ecco, tutti questi elementi NON SONO segno né prova che una donna ha raggiunto l’estasi.

orgasmo femminile cunnilingus

E questo per una unica e incontrovertibile verità: ogni donna è a sé, è fatta a modo suo, sicché gode a modo suo. Per questo, cari uomini, mettetevelo in testa: con ogni conquista si ricomincia da capo, e cioè: ogni vostra amatoria abilità e seduttiva maestria, che ne sono convinta ha fatto morire di piacere una tipa (o più), con la successiva possono valere meno, valere zero, o viceversa.

Attenti qui: se è vero che, durante un cunnilingus, il clitoride si fa più rigido e gonfio man mano che leccato e stimolato guadagna l’orgasmo, non è vero che, mentre state facendo sesso, se ponete una mano sul ventre di lei, e percepite spasmi muscolari, state facendo giusto. Le contrazioni avvisanti orgasmo sono vaginali, e non sempre percepibili dal partner. E non è detto che una donna in procinto di un orgasmo parla di più, o di meno, o grida di più, e soltanto specifiche parole.

orgasmo femminile

E non è detto che una donna che orgasma inarca i piedi in dentro, le si arrossa il viso, si morde le labbra, aggrappa le mani a voi, alla vostra schiena, le artiglia al cuscino, o alle coltri. Tutti questi indizi di orgasmo in arrivo possono, e singoli, e no, valere per una donna, mai per tutte, e non si esplicitano per ognuna allo stesso modo o misura. Cantate vittoria: una donna a cui escono lacrime, e per un cunnilingus, è (quasi) di sicuro "venuta". Una donna che, in vagina, specie con gioco di dita e lingua, e meno frequente di pene, ha contrazioni associate a fuoriuscite e zampilli, è sintomo che si sta divertendo non che sta di sicuro venendo.

orgasmo femminile (13)

Ci sono pure donne che producono squirting, pur abbondante, e non vengono. Se una donna rimane asciutta mentre la state ravanando e da ogni parte e da un po’, mutate ravanatura, tempi, velocità, o marca di lubrificante. Una donna che orgasma non rimane col viso immobile, bensì assume espressioni sgraziate "di liberazione", e però tali espressioni sono personalissime. Ma do ragione a un mio amico, che dice che una donna che viene ha “uno sguardo che sembra sciogliersi”. Già.

Signori, la prova provata di un orgasmo femminile riuscito non la avrete mai, se non in due casi: siete a letto con una donna la più sincera e leale del mondo, che vi dice se è venuta, quando sì e quando no, e come, e soprattutto come dovete fare voi per farla venire. Secondo caso, più dimostrato del primo: se una donna a letto con voi ha goduto, si stampa il vostro numero di telefono e i contatti in inchiostro indelebile nel cervello del suo clitoride.

orgasmo femminile (10)

È sicuro come la morte: una donna che si trova un uomo capace di farla godere, tanto, bene, come vuole lei, magari in pluriorgasmo, e uomo che la fa godere sia col pene che con la lingua, state certi che questo portento non se lo lascia scappare. Tale fenomeno si ritroverà subissato di messaggi, chiamate, richieste di incontri e sc*pate. A meno che quest’uomo super ricercato e sc*pato non sia un uomo di potere, pieno di soldi, perché, in questo caso… si sa, l’orgasmo femminile ha e sopraggiunge con altre mire.

orgasmo femminile (2) orgasmo femminile piedi orgasmo femminile orgasmo femminile (4) orgasmo femminile (9) orgasmo femminile (5) orgasmo femminile (11)