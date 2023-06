URBANETTO CAIRO OGGI E' STATO ASCOLTATO PER BEN QUATTRO ORE DALLA PROCURA DI FIRENZE NELL'INCHIESTA CHE RIGUARDA LA CHIUSURA DI "NON E' L'ARENA" DI MASSIMO GILETTI - L’INDAGINE DELLA PROCURA DI FIRENZE SI CONCENTRA SULLA PROMESSA CHE SALVATORE BAIARDO AVREBBE FATTO A GILETTI: CONSEGNARGLI UNA FOTOGRAFIA CHE RITRARREBBE SILVIO BERLUSCONI CON I FRATELLI GRAVIANO...

Il presidente di Rcs Mediagroup Urbano Cairo è stato sentito dai magistrati di Firenze come persona informata sui fatti. L’editore di La7 è stato ascoltato in merito al caso Giletti-Baiardo e alla sospensione della trasmissione Non è l’Arena condotta da Massimo Giletti.

L’indagine della Procura di Firenze si concentra, tra l’altro, sulla promessa che Salvatore Baiardo, uomo di fiducia dei Graviano, avrebbe fatto a Giletti di consegnargli una fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi con gli stessi Graviano.

In una conversazione intercettata per ordine della Procura di Firenze, Baiardo parlava dell’immagine con Giletti in un bar. Ma quando è stato interrogato, Baiardo ha negato di possedere quella foto. Nei confronti di Baiardo la Procura ha chiesto l’arresto, che il gip ha però negato. A giorni ci sarà un’udienza perché la procura ha presentato ricorso, insistendo sulla necessità che Baiardo sia arrestato.

