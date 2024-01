URBANETTO SCENDE IN CAMPO? CAIRO A RUOTA LIBERA A “UN GIORNO DA PECORA”: “CANDIDARMI A SINDACO DI MILANO? PERCHÉ NO, È LA MIA CITTÀ, LA ADORO. SALVINI MI CHIESE SE POTEVA INTERESSARMI, MA IO ALLORA HO SCELTO DI SCALARE RCS…” – SULLE SUE PREFERENZE POLITICHE FA LO GNORRI: “ IO SONO PROPRIO DI CENTRO, MA NON DICO PER CHI VOTO” – “ACQUISTARE MEDIASET? MI TENGO VOLENTIERI LA 7. DALLA RAI PRENDEREI FEDERICA SCIARELLI". E SU GILETTI: "NESSUNA PRESSIONE SU DI LUI, MA IL PROGRAMMA PERDEVA 140MILA EURO A PUNTATA. SE AVESSE AVUTO COSE DA DIRE, AVREBBE..."

(ANSA) - "Giletti la prende sul personale. C'era un bellissimo rapporto, ma la trasmissione Non è l'arena perdeva 140 mila euro a puntata, 5 milioni l'anno. Già da gennaio discutevamo sulla possibilità di ridurre i costi. Visto che non era possibile, abbiamo deciso di chiuderla alcune puntate prima, perché tanto non saremmo andati avanti nella stagione successiva". Ci sono state pressioni? "No, ha avuto tutta la libertà che voleva e se avesse avuto cose da dire lo avrebbe potuto fare altrove". Lo ha detto Urbano Cairo a Un giorno da pecora su Rai Radio1.

CAIRO, "ACQUISTARE MEDIASET? MI TENGO VOLENTIERI LA7"

(ANSA) - Acquistare Mediaset? "Adoro La7. E' cresciuta bene, me la tengo volentieri. Mediaset è una grande realtà del paese, ma quando presi La7 perdeva 100 milioni, l'abbiamo risanata. Il prime time è cresciuto, ora è la quinta rete molta vicina a Rai3 e Italia 1". Lo ha detto Urbano Cairo a Un giorno da pecora su Rai Radio1.

CAIRO, 'FARE IL SINDACO DI MILANO? PERCHÉ NO, È LA MIA CITTÀ'

(ANSA) - Salvini le propose di fare il sindaco di Milano? "Sì, ma io ho scelto di scalare Rcs... Salvini mi ha chiesto se poteva interessarmi. Adoro Milano, poteva essere una cosa bella, ma ero impegnato con il mio lavoro. A malincuore ho rinunciato, ma non so neanche se sarei stato adatto a farlo con Salvini".

Fare oggi il sindaco? "Perché no? È la mia città". Lo ha detto Urbano Cairo nel corso di Un giorno da pecora su Radio1. È mai stato vicino a entrare in politica? "Forse quella volta lì..." Meglio sindaco, presidente di regione o presidente del consiglio? "L'ultima...". "Io sono proprio di centro", ha detto ancora.

Renzi? "è molto bravo, peccato che oggi non abbia più il consenso di una volta. Anche Calenda è molto bravo, ma insieme non vanno d'accordo. Forse sono troppo bravi per andare d'accordo...". Per chi ha votato? "Ho votato, ma per chi non si dice. Votai Zaccagnini, perché era una persona per bene. Una volta ho votato Pannella". Per le droghe leggere? "Ma no... mai fatta una canna. Non si sa mai, poi ti piace ed è difficile smettere".

CAIRO, DALLA RAI PRENDEREI SCIARELLI, FAREBBE LA CRONACA SU LA7

(ANSA) - Chi prenderebbe dalla Rai? "Una che mi piace molto è la Sciarelli, ha fatto cose importanti e la cronaca nera da noi non ha mai funzionato tanto, ma con lei funzionerebbe". Lo ha detto Urbano Cairo nel corso di Un giorno da pecora su Rai Radio1. Chi le piacerebbe come conduttore di centrodestra? "Bruno Vespa, ogni volta che lo vedo mi dice: 'ma è come possibile che non mi hai ancora chiamato?' Non l'ho chiamato perché Vespa è la Rai, come fai a spostare la terza camera dalla Rai...".

CASO FERRAGNI, URBANO CAIRO: BENEFICENZA E' TEMA DELICATO, A ME HANNO SEMPRE DETTO 'FALLA E NON DIRLO'

Da Un giorno da pecora - Rai Radiouno

Il caso Ferragni? “Il tema della beneficenza è delicato, io ricordo che a me dicevano sempre 'falla e non dirlo'. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente di Rcs e del Torino Urbano Cairo, rispondendo ad una domanda di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

GOVERNO, URBANO CAIRO: MELONI? SI STA IMPEGNANDO MOLTO E HA FATTO BUONE COSE IN POLITICA ESTERA; SERVE ANDARE ALL'ATTACCO IN SETTORI COME TURISMO

Da Un giorno da pecora - Rai Radiouno

Giorgia Meloni? “Si sta impegnando molto, ha fatto delle buone cose in politica estera ma ha davanti tanti problemi da risolvere quindi non è facile. Essendo in un momento difficile noi dobbiamo andare all'attacco in settori dove è possibile come il turismo, dovremmo raddoppiare il numero dei turisti che vengono in Italia. Credo che loro abbiano un'agenda molto precisa sul turismo”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente di Rcs e del Torino Urbano Cairo, rispondendo ad una domanda di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Se la premier fosse un calciatore, chi potrebbe ricordarle? “Un centrocampista - ha spiegato Cairo a Rai Radio1 -, uno come Giancarlo 'Picchio' De Sisti”.

TV, CAIRO: LA7 NUOVA TELEKABUL? NON E' VERO; CHI MI PIACE TRA CONDUTTORI DI C.DESTRA? BRUNO VESPA E' BRAVISSIMO MA NON L'HO MAI CERCATO: MEDIASET? MI TENGO STRETTA LA7 CHE ADORO E STA CRESCENDO

Da Un giorno da pecora - Rai Radiouno

Se voglio comprare Mediaset? “No, Mediaset è una grande azienda del Paese ma mi tengo stretto La7 che adoro e che sta crescendo, il Prime time è cresciuto e stiamo facendo grandi passi in avanti”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il presidente di RCS e del Torino Urbano Cairo, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Secondo alcuni La7 è la nuova TeleKabul per via dei conduttori che sarebbero schierati a sinistra. "Rispondo che non è vero”. Chi le piacerebbe tra i conduttori di c.destra? “Bruno Vespa - ha detto Cairo a Un Giorno da Pecora - lui è bravissimo”. L'ha mai cercato? “Non lo chiamo perché lui è la Rai, come fai a spostare la terza camera del Paese a La7?”

CALCIO, CAIRO: PER SALVINI GIUSTO ABOLIRE D.CRESCITA? NO CAPISCO CHE MODO DI RAGIONARE SIA SE TI DA MODO DI PORTARE CAMPIONI CHE PAGANO TASSE

Da Un giorno da pecora - Rai Radiouno

Salvini ha detto che è stato giusto abolire il decreto crescita? “Nel momento che hai la possibilità di portare in Italia dei campioni che pagano le tasse non capisco che modo di ragionare sia questo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del Torino Urbano Cairo, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

