VA BENE CHE E' UNO STALLONE MA COSI' SI ESAGERA! "BAGNO DI FALLO" PER SYLVESTER STALLONE: L'INCRDIBILE SCIVOLONE DURANTE "LA VITA IN DIRETTA" (VIDEO) - NEL CORSO DI UN SERVIZIO DEDICATO A SYLVESTER STALLONE, IN QUESTI GIORNI IN VISITA NELLA CAPITALE, È COMPARSO UN "SOTTOPANCIA" BIRICHINO CHE HA TRASFORMATO UN INNOCENTE TITOLO IN UNA FRASE A ’SFONDO SESSUALE’. ECCO COME HA POSTO RIMEDIO ALLA GAFFE IL PROGRAMMA CONDOTTO DA ALBERTO MATANO: VIDEO

gaffe a la vita in diretta - bagno di fallo per sylvester stallone

A La Vita In Diretta chi va a Roma trova la battuta a doppio senso. Nel corso di un servizio dedicato a Sylvester Stallone, in questi giorni in visita nella Capitale per ‘varie ragioni’, nel programma di Alberto Matano è bastato invertire due vocali in una scritta per trasformare un innocente titolo in una frase a ’sfondo sessuale’.

Nei primi secondi del sopracitato servizio, a cura della storica inviata Raffaella Longobardi, al posto della parola ‘folla’ è stato infatti scritto il termine ‘fallo‘. Un errore imbarazzante a cui la redazione de La Vita in Diretta ha posto subito rimedio, rinunciando alla scritta per un po’ e correggendola in corsa, giusto in tempo per ‘chiedere venia’ a Papa Francesco, apparso nel video poiché ha ricevuto Stallone – insieme alla sua famiglia – in Vaticano.

D’altronde, restando nel campo dell’ironia, era abbastanza facile cadere nella svista: Stallone, in un certo senso, di ‘falli’ se ne intende, dato che ne ha subito tantissimi sul ring nelle vesti di Rocky Balboa, il suo personaggio più celebre. Ma lì di allusivo, ovviamente, non c’era nulla.

