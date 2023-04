VA BENE ESSERE “OPEN TO MERAVIGLIA”, MA COSÌ È TROPPO – SELVAGGIA LUCARELLI E LA TROLLATA INFINITA DELLA CAMPAGNA DEL MINISTERO DEL TURISMO CON LA VENERE “VIRTUAL INFLUENCER”: “I NOMI DI ALCUNE CITTÀ SONO STATI TRADOTTI COME FOSSERO NOMI COMUNI. QUINDI ABBIAMO LA PAGINA SU BRINDISI CHE DIVENTA “TOAST”, OPPURE PRATO CHE DIVENTA “RASEN”, CHE È IL PRATO VERDE. MA IL PREMIO ALLA TRADUZIONE PIÙ ESILARANTE VA A CAMERINO CHE NELLA TRADUZIONE TEDESCA DIVENTA..."

Alla fine “Open to meraviglia” era davvero il claim azzeccato per questa campagna di promozione turistica dell’Italia che, davvero, non smette mai di meravigliarci. [...]

Il sito ufficiale della campagna www.italia.it è tradotto in varie lingue per i turisti da tutto il mondo. O meglio, quasi, perché per ragioni inspiegabili ci sono le traduzioni in inglese, spagnolo, tedesco ma non c’è il francese. Della serie: a Giorgia Meloni non è simpatico Macron, ma così è un po’ troppo.

Comunque, il tema [...] è [...] che il ministero abbia affidato la traduzione dei testi alla società Almawave con un contratto di tre anni. Almawave [...] si descrive leader nell’intelligenza artificiale che dovrebbe fornire “un servizio di traduzione automatizzata di notizie e informazioni pubblicate sul portale del Ministero del Turismo con servizi professionali per garantirne la massima qualità”.

E allora vediamole queste traduzioni di qualità.

A parte quel “Come to live italian” che fa drizzare i peli e altre perle, è la traduzione in tedesco che dà maggiori soddisfazioni. [...] Quindi abbiamo la pagina su Brindisi che diventa la pagina sulla città di “Toast” (che vuol dire brindisi in tedesco, ma il brindisi che si fa col vino), oppure Fermo, la città delle Marche, che diventa “Stillstand“, che significa “fermo” nel senso di “arresto” o fermata.

Ma anche la città di Prato che diventa “Rasen”, che è appunto il prato verde, Cento che diventa “Hundert”, ovvero “centinaio”, la calabrese Scalea che è tradotta come “Treppe”, cioè “scala” e molto altro. Il premio alla traduzione più esilarante però va a alla cittadina marchigiana Camerino che nella traduzione tedesca diventa un meraviglioso “GARDEROBE”, cioè camerino/guardaroba.

[...] per la verità non c’è molto da ridere. Il sito e i suoi contenuti fanno infatti parte del progetto per il Tourism Digital Hub, finanziato dal PNRR, per 114 milioni di euro, per sviluppare digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.

Direi che visto che manca il lavoro, le traduzioni anziché all’intelligenza artificiale si sarebbero potute affidare a qualche bravo traduttore italiano. Poteva costare 50 euro in più, ma direi che ci avrebbe risparmiato l’ennesima meraviglia di una campagna che, appunto, non smette di meravigliarci.

