28 mag 2023 12:00

VA’ DOVE TI PORTA L’IBAN - “A SCUOLA STUDINO ME, NON VERGA” – SUSANNA TAMARO VUOLE IMPORRE “VA DOVE TI PORTA IL CUORE” E DARE PIU’ SPAZIO ALLA LETTERATURA DEL NOVECENTO. SENZA UNA BUONA CONOSCENZA DEI CLASSICI CONCENTRARSI SUL NOVECENTO SAREBBE COME COSTRUIRE SULLA SABBIA, SENZA LE FONDAMENTA. SOPRATTUTTO, PERÒ, LA LETTERATURA, CON LA SUA CAPACITÀ DI ASTRARRE E UNIVERSALIZZARE, RAPPRESENTA IN FORMA POTENTE ANCHE LE…