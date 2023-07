E VAI COL TELESCAZZO! – A "IN ONDA", SU LA7, VOLANO GLI STRACCI TRA MASSIMO FRANCO E AUGUSTO MINZOLINI SULL'AFFAIRE SANTANCHÈ - IL DIRETTORE DEL “GIORNALE” EVOCA IL COMPLOTTONE DEI GIUDICI: “NON È CAMBIATO UN GRANCHÉ RISPETTO AL PASSATO - E L’EDITORIALISTA DEL “CORRIERE DELLA SERA” SI INCAZZA: “SONO IMBARAZZATO PER VOI. NON VI RENDETE CONTO CHE QUELLO CHE SI VEDE È UN CORTOCIRCUITO CHE NON FA BENE A NESSUNO, NÉ ALLA MAGISTRATURA NÉ AL GOVERNO…” - VIDEO!

Estratto da www.liberoquotidiano.it

MASSIMO FRANCO

Il caso Santanché fa discutere tutti e fa litigare molti, sia in Aula sia nei salotti televisivi. Ed è scontro, infatti, tra i giornalisti: Massimo Franco, Corriere della Sera, e Augusto Minzolini, direttore de “Il Giornale”. Il tutto durante la diretta di “In Onda”, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile.

C’è chi accusa il ministro del Turismo per i reati per cui è indagata e chi, come Minzolini, parla di un complotto della magistratura contro i rappresentanti del governo attuale, chiudendo con una considerazione: “I tempi non sono cambiati, non è cambiato un granché rispetto al passato, soltanto il bersaglio delle accuse”.

augusto minzolini

A questa considerazione, Massimo Franco sbotta: "C'è un'aria retrò che è bellissima. È cambiato molto e non ve ne rendete conto, perché quello che si vede è di nuovo un cortocircuito che non fa bene a nessuno, né alla magistratura né alle componenti del governo che hanno teorizzato un complotto che secondo me è un'accusa un po’ esagerata. Onestamente sono imbarazzato per voi. Preferisco non parlare più su quest’argomento, perché ognuno ripete la sua opinione senza dialogare e questo è un problema”. […]

