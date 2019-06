VAI FUORTES! – MENTRE A MILANO LA SCALA VA ALLA DERIVA, TRA PERNACCHIE E COLPI BASSI, IL TEATRO COSTANZI DI ROMA FA IL PIENONE: 30% DI TICKET IN PIÙ. CONTI IN PAREGGIO. E CARACALLA FA IL RECORD ESTIVO. PER IL SOVRINTENDENTE CARLO FUORTES, “BOCCIATO” DALLA CRICCA DELLA SCALA COME SOSTITUTO DI PEREIRA, È LA MIGLIORE VITTORIA

Andrea Penna per “la Repubblica - Edizione Roma”

Fuortes Weiwei

In un panorama spesso molto contrastato per le fondazioni lirico- sinfoniche il Teatro dell' Opera prosegue con la serie di segnali fortemente positivi. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione mercoledì scorso ha approvato il bilancio consuntivo 2018, che segna un utile di esercizio di 76.657 euro. I dati più significativi sono l' aumento della produzione, salita di 3,5 milioni di euro rispetto al 2017 (+ 6,2%), dato che peraltro è dovuto soprattutto a ricavi propri, quindi a un incremento di biglietteria.

l ambasciatrice del regno unito jill morris e carlo fuortes foto di bacco

L' Opera conferma che il botteghino segna un incoraggiante (+ 26,2%) rispetto al 2017, con un importo di oltre 2,6 milioni di euro (+26,2%), a fronte di una sensibile diminuzione dei contributi pubblici, soprattutto quelli statali (-1,7%). Una situazione che consente alla Sindaca Raggi di dirsi "orgogliosa della crescita di prestigio del teatro" confermando la distribuzione del premio di produzione ai lavoratori, secondo gli accordi previsti, e mostrando una più forte convergenza con i vertici del teatro, ma permette anche all' Opera di migliorare quest' anno la situazione patrimoniale a fronte del debito pregresso, il grande fardello che pesa sulle spalle dell' Opera come anche molte altre fondazioni lirico sinfoniche, in situazioni più difficili.

virginia raggi carlo fuortes (3)

« È interessante come questo incremento venga in misura uguale dal Teatro Costanzi e dalle Terme di Caracalla » , sottolinea il sovrintendente Carlo Fuortes « con 1,3 milioni per Caracalla si mostra una tendenza di crescita di un pubblico di turisti ma anche di romani che si avvicinano al teatro musicale per la prima volta. E per quest' anno veleggiamo verso il superamento del record dei 6 milioni di incassi per Caracalla, un record assoluto.

daniele gatti carlo fuortes

Al Costanzi invece vediamo la fidelizzazione di un pubblico che al di là delle classiche forme di abbonamento si sceglie anno per anno un percorso personale fra i nostri spettacoli » . Un segno molto positivo è la crescita del pubblico giovane e non solo in occasione delle anteprime under 30 « Aumentano anche nelle serate normali - aggiunge Fuortes - con dati di crescita tendenziale di circa il 30%».