E VAI CON LO SCAZZO! - FILIPPO FACCI INFILZA NAPOLI, GEOLIER E LA MUSICA NAPOLETANA (“NAPOLI STA IN ITALIA? AH SI?”) E GLI RISPONDE CARLO TARALLO, GIORNALISTA NAPOLETANO DE “LA VERITÀ”: “CARO FILIPPO, NAPOLI STA IN ITALIA, ED È ANCHE CONOSCIUTA IN TUTTO IL MONDO, A DIFFERENZA TUA: LA TUA FORTUNA È QUELLA DI NON ESSERE NESSUNO, UN FASTIDIOSO NESSUNO. PER DIVENTARE FAMOSO UNA POSSIBILITÀ CE L’AVRESTI: LA TUA FISIONOMIA È PERFETTA PER INTERPRETARE UN VIDEO DI GEOLIER. SCEGLI TU IL RUOLO. NOI, UNA MEZZA IDEA, CE L’ABBIAMO…”

TWEET-FLASH! - "NAPOLI STA IN ITALIA? AH SI?" - FILIPPO FACCI TORNA A SVELENARE SU NAPOLI APPROFITTANDO DELLA POLEMICA SULLA MANCATA VITTORIA DI GEOLIER: "IL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA NON PUÒ ESSERE VINTO DA UNO CHE NON CANTA IN ITALIANO. CI VUOLE TANTO?" - "MI VERGOGNO DELLA MUSICA NAPOLETANA. IO SONO NATO NELLA TERRA DI SINNER" - E A CHI GLI RISPONDE A TONO LUI REPLICA: "RESTA IN AFRICA"

Riceviamo e pubblichiamo:

A Filippo Facci, opinionista senza opinione del “Giornale”, servono soldi? Perché dà l’impressione di voler essere insultato per poter querelare qualcuno e poi passare all’incasso. Un modo sicuro per scatenare una shitstorm è insultare Napoli, i napoletani, e magari, perché no?, anche i meridionali in generale.

Da twittarolo professionista, non poteva esimersi dall’infliggerci la sua opinione su Sanremo, e soprattutto su Geolier. I suoi sagaci commenti su X, non vale la pena ripeterli. Ne basta uno: “Napoli sta in Italia”, scrive un suo follower, e lui: “Ah sì?”.

Sì, caro Filippo, Napoli sta in Italia, ed è anche conosciuta in tutto il mondo, a differenza tua: la tua fortuna è quella di non essere nessuno, un fastidioso nessuno. Per diventare famoso una possibilità ce l’avresti: la tua fisionomia è perfetta per interpretare un video di Geolier. Scegli tu il ruolo. Noi, una mezza idea, ce l’abbiamo.

Cordiali saluti.

Carlo Tarallo*

*Giornalista de “la Verità”

