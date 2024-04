E VAI CON I SOFFRITTI DI INTERESSE! - ALLA KERMESSE DI FRATELLI D’ITALIA A PESCARA, SABATO POMERIGGIO, L'AD DI ENI, CLAUDIO DESCALZI INTERVERRÀ A UN PANEL MODERATO DA…MARIO SECHI, “MEDIATORE” DELLA VENDITA DELL’AGENZIA AGI AD ANTONIO ANGELUCCI – SECHI FINO AL 2022 È STATO DIRETTORE DI AGI, E QUINDI DIPENDENTE DI ENI: DOPO TRE MESI DA PORTAVOCE DI GIORGIA MELONI, È FINITO A DIRIGERE “LIBERO”, DI PROPRIETÀ DEL DEPUTATO DELLA LEGA CHE SI VUOLE PAPPARE LA TESTATA – I GROSSI DUBBI DELL’UE SULL’OPERAZIONE E L’IRONIA DEL LUOGO SCELTO PER IL DIBATTITO: LA “SALA BUDAPEST” (VISTE LE ACCUSE DI DERIVA “ORBANIANA”, UNA SCELTA NON FELICISSIMA)

1. CASO AGI, DESCALZI E SECHI INSIEME SUL PALCO DI MELONI

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “La Stampa”

MARIO SECHI

Appuntamento alle 18 di sabato nella Sala Budapest: ironia della sorte, viste le accuse di «deriva orbaniana» che il governo di Giorgia Meloni si sta attirando sulle principali testate internazionali per il controllo dei media finanziati con i soldi pubblici. Due sono le vicende finite sotto i riflettori. Una la Rai. L’altra è l’Agi.

Sul palco della seconda serata del convegno programmatico organizzato a Pescara da Fratelli d’Italia si troveranno uno di fronte all’altro – anzi, uno intervistato dall’altro - Claudio Descalzi e Mario Sechi, due tra i protagonisti al centro della tormentata vendita dell’Agi da parte di Eni al gruppo di Antonio Angelucci, imprenditore e deputato della Lega, che da settimane […] pone un interrogativo anche in Europa sul palese conflitto di interesse e sulla concentrazione editoriale a favore di Meloni.

giampaolo e antonio angelucci

Il panel è dedicato al Piano Mattei […]. Tra gli ospiti anche il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli, l’europarlamentare Carlo Fidanza, e l’ex ministro del Pd Marco Minniti, passato dalla politica alla fondazione Med-Or di Leonardo.

Per chi non lo sapesse, Descalzi è l’amministratore delegato di Eni, colosso mondiale dell’energia controllato dal ministero dell’Economia e dal 1965 proprietario dell’Agi, la seconda agenzia di stampa d’Italia. Mario Sechi è l’ex direttore dell’Agi, ma è anche l’ex portavoce di Meloni a Palazzo Chigi, e oggi dirige Libero, uno dei tre giornali – gli altri due sono Il Tempo e Il Giornale – editi da Angelucci, tutti di orientamento spiccatamente filomeloniano.

le altre copertine su giorgia meloni dell anno by andrea bozzo per il giornalone

[…] Sechi è considerato il regista dell’operazione di portare Agi in dote ad Angelucci, che Eni sperava di concludere senza troppo clamore, e di cui una settimana fa Meloni, a Bruxelles, ha detto di non sapere nulla. Dichiarazioni a cui è difficile credere visto che la premier è al centro di questa rete di relazioni, ha avuto due portavoce provenienti dall’agenzia (anche l’attuale), sente ripetutamente l’ad di Eni, ha ricevuto Angelucci a Palazzo Chigi.

Sechi è l’uomo che si trova in mezzo. Ex dipendente di Descalzi e di Meloni, oggi lavora per l’editore-deputato leghista. È il mediatore perfetto per la vendita dell’Agi. Difficile immaginare, però, che, nelle vesti di moderatore alla festa di FdI, farà una domanda anche su questo. Su una trattativa tenuta all’oscuro, emersa solo grazie alla tenacia della redazione dei giornalisti che l’hanno resa un caso internazionale, sul quale il Quirinale ha attivato i propri sensori di garante della Costituzione e anche la Commissione europea ha promesso di vigilare. Lo farà sulla base del Media Freedom Act, il regolamento sulla libertà di stampa […].

claudio descalzi premio guido carli 2023

2. I MANAGER DI STATO ALLA CORTE DI MELONI: TUTTI ALL’EVENTO FDI

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

Cinque manager di Stato. Tutti insieme, tra sabato e domenica, si trasferiranno a Pescara per l’assemblea programmatica di Fratelli d’italia. Non un evento istituzionale o di governo, ma una manifestazione di partito, presentata ieri a via della Scrofa e cucita apposta per permettere a Giorgia Meloni di annunciare la sua candidatura come capolista alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni. All’assemblea programmatica di Fratelli d’italia – che inizia venerdì e finisce domenica in Abruzzo – andranno il presidente e l’amministratore delegato di Leonardo Stefano Pontecorvo e Roberto Cingolani, l’ad di Enel Flavio Cattaneo, l’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero e soprattutto quello di Eni, Claudio Descalzi. È proprio il panel in cui parlerà l’amministratore delegato del Cane a sei zampe a sollevare più perplessità […].

PROTESTA DEI GIORNALISTI DELL AGI CONTRO LA VENDITA AD ANTONIO ANGELUCCI.

Venerdì alle 16, nella “sala Vienna 1683” (la battaglia contro gli Ottomani) invece parlerà il presidente di Leonardo Pontecorvo che, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto e al direttore dell’agenzia per la Cybersicurezza Bruno Frattasi, discuterà di politica estera comune e difesa della libertà europea.

Sabato alle 16 invece sarà l’ad di Enel Cattaneo a dialogare col ministro Adolfo Urso sulla “sfida dell’indipendenza tecnologica” e alla stessa ora l’ad di Fincantieri Folgiero parlerà di “Europa blu” con i ministri Nello Musumeci e Daniela Santanchè. Infine Cingolani che discuterà di intelligenza artificiale con il sottosegretario Alessio Butti.

giorgia meloni mario sechi e mitch mcconnell

Il giorno dopo, la domenica mattina alle 11.45, Meloni chiuderà l’evento annunciando la sua candidatura alle elezioni europee. La sorpresa riguarda la presenza degli alleati Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini prima della premier. Tra gli outsider […] saranno presenti lo zio di Giulia Cecchettin, l’influencer creata dall’intelligenza artificiale Francesca Giubelli e non poteva mancare il rappresentante del board di Pro Vita & Famiglia per parlare di natalità. Sperando che non si presenti, come era avvenuto ad Atreju, anche l’ex compagno della premier Andrea Giambruno: “La kermesse è aperta a tutti i cittadini...”, risponde imbarazzato il responsabile organizzazione di FDI Giovanni Donzelli.

mario sechi mastica chewing gum dietro a giorgia meloni claudio descalzi foto di bacco (19) PROTESTA DEI GIORNALISTI DELL AGI CONTRO LA VENDITA AD ANTONIO ANGELUCCI claudio descalzi foto di bacco (20)

patrizia scurti mario sechi giorgia meloni