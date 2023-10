9 ott 2023 18:38

E VAI DI TELESCAZZO! – A “BELVE” FRANCESCA FAGNANI BATTIBECCA CON STEFANIA NOBILE. LA FIGLIA DI WANNA MARCHI PARTE IN QUARTA: “ALLA 'LOTTERIA ITALIA' VINCE UNO, E ALLORA GLI ALTRI? NON SONO COGLIONI? SE IO LE DICO CHE LEI HA IL MALOCCHIO E LE CHIEDO DEI SOLDI, SE ME LI DÀ È UNA COGLIONA, SE METTE GIÙ È UNA FURBA” - MA LA CONDUTTRICE RIBATTE: “CHI GIOCA NON ENTRA IN TABACCHERIA CON LA MINACCIA DEL MALOCCHIO” – IL SUO MATRIMONIO INSIEME ALLA MADRE IN FLORIDA: “UN GIORNALE CI DIEDE 50 MILIONI A TESTA” - VIDEO