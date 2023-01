ARRIVA LA STANGATA PER LA JUVENTUS – LA CORTE FEDERALE D’APPELLO DELLA FIGC HA SANZIONATO I BIANCONERI CON 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE, BEN OLTRE I NOVE CHE ERANO STATI CHIESTI DALLA PROCURA, PER LE PLUSVALENZE FITTIZIE NEI BILANCI – PENE MOLTO PESANTI ANCHE PER I MANAGER DELLA SOCIETÀ: INIBIZIONE DI 20 MESI E 10 GIORNI PER PARATICI, 16 PER AGNELLI, 12 PER NEDVED, GARIMBERTI E ARRIVABENE, 10 MESI E 20 GIORNI PER CHERUBINI…