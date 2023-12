VALERIA MARINI, MA CHE COMBINI? – I PASSEGGERI DI UN VOLO PALERMO-ROMA, A BORDO DEL QUALE C’ERA ANCHE VALERIONA, RACCONTANO I SUOI CAPRICCI DA DIVA DE’ NOANTRI CHE HANNO TRASFORMATO IL VIAGGIO IN UN INCUBO: “È ARRIVATA CON DUE BORSONI E UN CANE, POI, E' PASSATA DAVANTI A TUTTI SGOMITANDO E URLATO AGLI ADDETTI DELL'AEROPORTO DI PORTARLE SULLA SCALETTA BORSONI E CANE..."

valeria marini in aeroporto 2

Estratto da www.leggo.it

Un viaggio stellare. Nel senso che Valeria Marini ha visto "le stelle". Almeno secondo quanto raccontano i passeggeri dell'Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino da dove la showgirl doveva imbarcarsi per tornare a Roma. Un incubo[…]

LE URLA: «DOV'È IL MIO AUTISTA?»

A raccontare il movimentato imbarco della Marini, con tanto di testimonianze foto e video, è stata in presa diretta sui social la giornalista Rai Eugenia Nante. Che racconta: «Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano. Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull'aereo. Giuro lo ha chiesto. Sgomitando passa davanti a tutti. url('') gli addetti dell'aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna».[…]

valeria marini pino strabioli foto di bacco VALERIA MARINI 15 VALERIA MARINI 1 VALERIA MARINI bambola valeria marini valeria marini VALERIA MARINI baci stellari bambola valeria marini valeria marini a belve 9 valeria marini 5 valeria marini con i suoi amici foto di bacco valeria marini foto di bacco (3) valeria marini foto porcarelli valeria marini foto ricordo con gli amici foto di bacco valeria marini canta e balla foto di bacco (4) valeria marini in aeroporto 1