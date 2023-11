VALERIO, SEMPRE MENO CHIARA – TRAVAGLIO SI CUCINA LA SCRITTRICE (PER MANCANZA DI AJO OJO E PEPERONCINO) PER LE SUPERCAZZOLE SPARATE DA FORMIGLI - "LA DESTRA OCCUPA LA CULTURA AL POSTO DELLA SINISTRA? 'IO NON PENSO CHE CI SIANO LE POLTRONE CHE FANNO LE PERSONE, PENSO CHE CI SIANO LE PERSONE CHE FANNO LE POLTRONE'”. IN EFFETTI A POLTRONE E SOFÀ SI RIDE POCO" - "LA DESTRA AMMAZZA LE DONNE COL PATRIARCATO? 'IO PENSO, ESATTAMENTE COME DAVID FOSTER WALLACE, CHE CI SIA UN’ACQUA IN CUI TUTTO QUESTO ACCADE E QUEST’ACQUA PERFORMA (…) SIAMO TUTTI UN’ACQUA'. SEMPRE CON SCAPPELLAMENTO A SINISTRA" – VIDEO

Marco Travaglio per il Fatto Quotidiano - Estratti

chiara valerio

In quest’epoca caotica urgono punti di riferimento saldi e netti. Infatti la Schlein in piazza del Popolo e Formigli a Piazzapulita si sono rivolti a Chiara (si fa per dire) Valerio, che in fatto di saldezza e nettezza non teme rivali. Nel comizio dal palco del Pd ha subito colto nel segno: “Tutte le persone che conosco sanno cucinare pasta aglio olio e peperoncino. Ogni persona a modo suo.

(...)

Io dico che dobbiamo essere ciascuno come aglio olio e peperoncino, grazie”. Prego, si figuri.

chiara valerio

Rapito da tanta ialina chiarezza, Formigli ha chiamato la Valerio a illuminare ogni anfratto dello scibile umano. La destra occupa la cultura al posto della sinistra? “Io non penso che ci siano le poltrone che fanno le persone, penso che ci siano le persone che fanno le poltrone, quindi, diciamo, diamo le persone che fanno le poltrone, se non diamo le persone che fanno le poltrone ma partiamo dalla poltrona secondo me, diciamo, non è una cosa né culturale né soprattutto divertente”.

chiara valerio

In effetti a Poltrone e Sofà si ride poco. La destra ammazza le donne col patriarcato? La sinistra le difende con le Valerio: “Io penso, esattamente come David Foster Wallace, che ci sia un’acqua in cui tutto questo accade e quest’acqua performa e forma sia Filippo Turetta che Giulia Cecchettin che me e lei (inteso come Formigli, ndr). Quindi tutti agiamo in base a un’acqua, ecco. Io penso che dove possiamo arrivare significa pensare che siamo tutti un’acqua”.

Sempre con scappellamento a sinistra. A quel punto gli spettatori superstiti si sentono molto più patriarcali di prima e Formigli, in evidente stato di ipossia, manda un video della Murgia, amica della Valerio ma comprensibile. La Valerio ne elogia la “grande nettezza” e il “dadaismo”, ma poi pensa bene di tradurla in valeriese: “Io penso che sfottere la confidenza sia il contrario della cautela e sia l’unica cosa culturale, io temo le parole fuori dal contesto, temo le parole singole di cui abbiamo paura, penso sempre che debba esserci una struttura, uno spessore, un’ironia in cui possiamo parlarci”. Volentieri, ma di cosa?

marco travaglio 6 chiara valerio chiara valerio elly schlein chiara valerio