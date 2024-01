8 gen 2024 19:37

VALERIO, SEMPRE MENO CHIARA – TRAVAGLIO SI CUCINA LA SCRITTRICE (PER MANCANZA DI AJO OJO E PEPERONCINO) DOPO L’ENNESIMA SUPERCAZZOLA – CHIARA VALERIO SU “REPUBBLICA” AVEVA DETTO: “SE GIULIA CECCHETTIN È MORTA, TUTTE SIAMO A RISCHIO E SE SIAMO SALVE È PER CASO O PER FORTUNA, PER UNA SERIE ININTERROTTA DI GESTI RIUSCITI... L’ETERNITÀ NON HA RASSICURATO E LA PERSISTENZA IN CIÒ CHE SI È MI HA RAGGELATO” - MARCOLINO: "SEMPRE CON TARAPIA TAPIOCO, S’INTENDE…"