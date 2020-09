VALLI E COLLINE - LA MODELLA EX TRONISTA (2,6 MLN DI FOLLOWER) LANCIA UN MESSAGGIO DI ''BODY POSITIVITY'' DOPO IL TERZO FIGLIO AVUTO A 24 ANNI: ''NON HO FRETTA DI RIMETTERMI IN FORMA''. NON È DIFFICILE ESSERE POSITIVI CON QUEL BODY: È BELLA COME IL SOLE, INCLUSE LE CURVE VAGAMENTE PIÙ ACCENTUATE - CHIARA FERRAGNI, QUANDO ANCORA NON ERA UN FARO DI DEMOCRAZIA E DIRITTI, A DUE SETTIMANE DAL PARTO SI ERA MOSTRATA GIÀ MAGRISSIMA EPPURE SI LAMENTAVA CHE ''MOLTO LAVORO C'ERA ANCORA DA FARE''

Candida Morvillo per www.corriere.it

BEATRICE VALLI

Beatrice Valli ha 25 anni, due milioni e mezzo di follower su Instagram e tre figli. L’ultima, Azzurra, è nata tre mesi e mezzo fa e la giovane mamma non si vergogna della pancetta post parto che è ancora lì. Ha postato un video in lingerie in cui il girovita è decisamente fuori misura rispetto al classico 90-60-90. Nessuna aveva mai osato tanto e lei, in 24 ore, è stata travolta da quasi cinquemila commenti di plauso. Mal comune mezzo gaudio, verrebbe da dire: per molte donne è stata come una liberazione, come vedersi riconosciuto il diritto a un corpo che non si riduce e rielasticizza a comando. «Ho ricominciato ora ad allenarmi, ma non ho fretta di tornare alle mie forme pre parto», ha scritto.

BEATRICE VALLI

Ce n’era bisogno, evidentemente. Veniamo da anni in cui le neomamme celebri hanno gareggiato a chi recuperava per prima la pancia piatta e gli addominali scolpiti. Caroline Berg Eriksen, moglie del calciatore norvegese Lars-Kristian Eriksen, ha sfoggiato addominali da invidia a quattro giorni dal parto. L’influencer Chiara Ferragni aveva mostrato la pancia piatta dopo 17 giorni, ma non ne era ancora soddisfatta e aveva scritto: «C’è ancora tanto lavoro da fare» e aveva scatenato una rivolta, specie fra chi le ricordava che le donne comuni non hanno 24 ore al giorno da dedicare alla palestra, soprattutto con un neonato a cui badare. Nel 2015, la modella russa Elena Perminova aveva posato nuda su Vogue due mesi dopo il parto, con gli addominali già tonici. Elisabetta Canalis sfoggiava la pancia piatta un mese dopo aver dato alla luce Skyler Eva e anche lì fu la rivolta delle mamme normali.

BEATRICE VALLI

E così, da un po’, ogni nuova immagine dal mondo degli ultracorpi aggiungeva frustrazione a frustrazione. Nell’ultimo decennio, in un Paese in cui pure di bambini ne nascono troppo pochi, i blog di mamme e il web si sono popolati, da una parte, di commenti velenosi sulle forzate degli addominali sospettate di trascurare i figli per la linea, dall’altra di tutorial e consigli su come rientrare nella taglia 40 in una settimana. Una schizofrenia da «vorrei ma non posso».

Fenomeno globale. Tanto che Kate Middleton, magrissima già tre mesi dopo il parto, si è guardata bene dal vantare pratiche ginniche o dietetiche e si è giustificata dicendo «corro molto dietro ai miei figli». Quando la cognata Meghan Markle, al contrario, ha fatto fatica a rientrare nei tubini pre parto, i tabloid hanno costruito uno scontro di civiltà fra l’ossessione per la perfezione e il diritto all’imperfezione, fra élite e popolo, fra aberrazione e normalità.

Beatrice Valli si è fatta conoscere partecipando al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, dove ha incontrato l’attuale compagno Marco Fantini. Su Instagram, posta soprattutto foto della sua vita familiare, la si vede al massimo in costume e lingerie sponsorizzata, come nell’ultimo post #adv Intimissimi. Però non ha mai le pose ipersessualizzate di tante colleghe. È la «ragazza del reality accanto», che va in tv a cercare l’amore e poi si fa davvero una famiglia. Ora, ha scritto: «Non è la nostra taglia a definire chi siamo: siamo tutte bellissime nelle nostre diversità».

Ieri, a Mattino 5 da Federica Panicucci, ha detto: «Dobbiamo darci tempo per tornare in forma, dobbiamo dedicarci in primis ai nostri bambini». Messaggi decisamente semplici i suoi, di puro buon senso. Se fanno notizia è perché qualcosa stava andando alla rovescia.

