IL VALORE DEL GREGGIO – LA RISPOSTA DI LILIANA SEGRE A UN LETTORE DI “OGGI” CHE LE RICORDA QUANDO IL CONDUTTORE TELEVISIVO EZIO GREGGIO RINUNCIÒ ALLA CITTADINANZA ONORARIA DI BIELLA PERCHÉ LA GIUNTA COMUNALE DELLA CITTÀ L’AVEVA NEGATA ALLA SENATRICE SOPRAVVISSUTA ALLA SHOAH – SEGRE: “CONSIDERO IL GESTO DI EZIO GREGGIO UN FIORE RARO. TANTISSIMI COMUNI VOLEVANO DARMI LA CITTADINANZA ONORARIA IN ALCUNE OCCASIONI QUESTO TIPO DI INIZIATIVA DIVENNE UN TERRENO DI BATTAGLIA POLITICA E IO..."

Lettera di un lettore a OGGI

Cara Senatrice Segre, ho visto in libreria un libro di Ezio Greggio. Ricordo che alcuni anni fa il comico e conduttore televisivo aveva rifiutato la cittadinanza onoraria di Biella, in quanto la stessa città l’aveva negata a lei. Che cosa pensa di quell’iniziativa?

G. V.

Estratto della risposta di Liliana Segre

Accadde nel novembre 2019 e, come ebbi modo di dire allora sul Corriere della Sera, considero il gesto di Ezio Greggio un fiore raro. Da poco mi avevano assegnato la scorta e, in segno di solidarietà, tantissimi Comuni volevano darmi la cittadinanza onoraria. In alcune occasioni, tuttavia, questo tipo di iniziativa divenne un terreno di battaglia politica e io ero molto dispiaciuta di creare imbarazzo nelle giunte locali.

Nel caso di Biella, la bocciatura della proposta di conferirmi la cittadinanza suscitò quell’inattesa testimonianza di affetto da parte di Greggio, che io fino a quel momento conoscevo solo di fama. Suo padre Nereo era stato rinchiuso nei campi di concentramento per non avere voluto combattere al fianco dei nazisti e dei fascisti e, dunque, il popolare conduttore teneva molto a preservare e mettere in pratica il suo insegnamento.

«La tua storia, le tue sofferenze, il tuo coraggio e il tuo impegno a mantenere viva la Memoria sono simboli che vanno protetti sempre», mi scrisse in seguito Greggio, tornando sull’episodio di Biella, in un messaggio peri miei novant’anni. Citava anche le parole che il papà rivolgeva fin da piccoli a lui e alla sorella: «Non si deve dimenticare, non si deve far dimenticare, perché non accada mai più». […]

