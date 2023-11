I VALORI CONTANO, I BIGLIETTONI DI PIU' - FEDEZ HA ANNUNCIATO IL SUO RITORNO ALLA SIAE: IL RAPPER AVEVA DETTO ADDIO NEL 2016, PREFERENDO LA NEONATA "SOUNDREEF" PER PROTESTARE CONTRO IL "DOMINIO MONOPOLISTICO ULTRACENTENARIO" DI SIAE NELLA RACCOLTA DEI DIRITTI D'AUTORE - IL MARITO DI CHIARA FERRAGNI NON HA SOLO RIPORTATO LA GESTIONE DEL SUO REPERTORIO A SIAE, MA HA ANCHE FIRMATO UN ACCORDO PER PRODURRE UNA SERIE DI CONTENUTI PER PUBBLICIZZARE LA SOCIETÀ - FEDEZ HA GIUSTIFICATO IL SUO "DIETROFRONT" SPIEGANDO CHE…

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

fedez

[…] Fedez ieri ha annunciato il suo ritorno in Siae. È la fine di una battaglia, ideologica ma anche legale, contro la storica società che tutela i diritti e gli interessi di autori ed editori e alla quale nel 2016 il rapper preferì la neonata Soundreef, […]sfidando quello che lo stesso Fedez aveva definito come il «dominio monopolistico ultracentenario» di Siae nella raccolta dei diritti d'autore.

fedez

IL FORMAT

«Ragazzi, oggi sono qui per annunciarvi una collaborazione con Siae», ha detto Fedez in un video condiviso tra le sue storie di Instagram con i suoi 14,8 milioni di follower. Fedez non ha solamente riportato la gestione del suo repertorio a Siae, […] ma ha anche firmato un accordo - per una cifra che non è stata resa nota - legato alla produzione di una serie di contenuti per pubblicizzare il lavoro della Società Italiana degli Autori ed Editori.

Si tratta di un vero e proprio format, intitolato Siae racconta, che debutterà oggi sui canali YouTube, Facebook, LinkedIn, X (ex Twitter) e Instagram di Siae e che vedrà Fedez intervistare «grandi autori della musica italiana, persone e personaggi che lavorano in Siae» per «capire in cosa è migliorata rispetto al passato e cosa fa per tutelare autori e compositori». Insomma, una sorta di Muschio Selvaggio - il podcast di successo condotto dal rapper - ma in versione aziendale. Il progetto si articola - al momento - in quattro puntate.

fedez 1

Nella prima, disponibile da oggi, Fedez intervisterà Dargen D'Amico (insieme hanno scritto i tormentoni Mille e La dolce vita). Il 28 novembre intervisterà Mogol, presidente onorario di Siae. Il 5 dicembre il rapper intervisterà l'attuale direttore generale di Siae Matteo Fedeli, mentre il 12 incontrerà il talent scout di Universal Music Publishing Group Klaus Bonoldi. «La scelta di Fedez ci dimostra che il percorso che abbiamo intrapreso negli ultimi anni sta andando nella giusta direzione. La Siae del 2023 lavora mettendosi in ascolto dei suoi autori e dei suoi editori», commentano dalla società, la cui controffensiva nei confronti di Soundreef punta anche sul fronte dei premi con il lancio dei Siae Music Awards, la cui prima edizione si svolgerà sabato 25, alle ore 20, al Superstudio di Milano.

fedez

[…]il rapper spiega: «La mia battaglia ideologica non è mai stata contro Siae ma contro il monopolio che reggeva. Oggi non c'è più. Negli anni ho imparato a conoscere due realtà e a riconoscere i meriti di Siae nel cambiare e nell'apportare cambiamenti tecnologici in favore degli autori e degli editori. Oggi Siae è un'azienda che tutela gli autori e lo fa con gli strumenti che abbiamo a disposizione nel 2023».

FEDEZ fedez fedez fedez parla con cecilia strada a muschio selvaggio ambra angiolini fedez morgan dargen d amico ferragni fedez fedez bacia marco mengoni fedez rosa chemical fedez balbebetta durante il podcast wolf 3 fedez col nuovo look fedez chiara ferragni fedez fedez