VANNACCI, CHE PROVOLONE! – A UN EVENTO ORGANIZZATO DAL GENERALE A MILANO APPARE ANCHE LA MAMMELLONICA SYLVIE LUBAMBA: L’EX SHOWGIRL SI È SBACIUCCHIATA IL MILITARE CHE HA COLTO LA PALLA AL BALZO E LE HA CHIESTO IL NUMERO DI CELLULARE ("CI SENTIAMO, DAI") - LUBAMBA, CHE FA BALLONZOLARE IL DECOLLETE, VA IN ESTASI PER VANNACCI: "IN QUANTO 'NEGRA' NON MI SENTO OFFESA". E SI PROPONE COME COLLABORATRICE - E VANNACCI BALBETTA DEI COMPLIMENTI - VIDEO

In prima fila, seduta ad ascoltare il generale Roberto Vannacci che, da uno showroom di via Gonzaga a Milano, illustra le sue teorie sul «mondo al contrario», c’è Sylvie Lubamba, 52 anni, ex showgirl e modella.

«Sono qui a sostegno del generale e, in quanto “negra” (usa proprio questa parola, ndr) non mi sento assolutamente offesa da alcune frasi che invece hanno offeso Paola Egonu, che lo ha querelato. Sono italiana, nata e cresciuta a Firenze da genitori congolesi, eppure mi rendo conto che Vannacci ha detto la verità: io — conclude — non ho i lineamenti di un’italiana».

Anche lei, come tutte le altre oltre 60 persone presenti in sala, ha pagato un biglietto da 30 euro per entrare, in seguito al quale si veniva indirizzati a un form online che richiedeva dati e mail. Qualche fila dietro sono seduti alcuni ex parà, si riconoscono dal basco. «Sono venuto da Castelletto sopra Ticino, vicino Novara, per vedere Vannacci, lo seguirei in cima al mondo», esordisce uno di loro.

Che sarebbe persino felice di votarlo «a patto che non si candidi con la Lega: in quel caso sarei in difficoltà». «Noi — aggiunge un altro — vorremmo che facesse un partito suo». Perché? «Perché è l’unico che dice le cose come stanno», gli fa eco un quinto «vannacciano doc», che con l’Esercito e i parà non ha nulla a che fare («ma mi hanno sempre affascinato», confessa). […]

