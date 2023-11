14 nov 2023 15:14

VANNACCI NON SI PORTA PIÙ - LE APPARIZIONI TV DEL GENERALE NON SOLO SI SONO DIRADATE, MA DELLE SUE OSPITATE PARE NON FREGARE PIÙ A NESSUNO: DOPO UN’ESTATE FOLLE IN CUI ERA OVUNQUE, ORA LA BOLLA S'E' SGONFIATA – ANZI: IERI SERA, LA SUA PRESENZA SU RETE4 DA NICOLA PORRO A “QUARTA REPUBBLICA” HA FATTO SCENDERE IL PROGRAMMA AL 4.9% DI SHARE CON 740MILA TELEMORENTI CONTRO IL 5.8% E GLI 848MILA SPETTATORI DELLA SETTIMANA SCORSA…