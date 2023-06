VASCO, IL "SUPERVISSUTO"! "PENSAVO DI MORIRE GIOVANE, INVECE SONO QUI. VIVO OGNI GIORNO COME SE FOSSE L’ULTIMO. HO AVUTO LA VITA CHE VOLEVO. RIFAREI TUTTO DACCAPO ESATTAMENTE COSÌ – SANREMO? AMADEUS E TUTTI I DIRETTORI ARTISTICI PASSATI MI HANNO CERCATO NEGLI ANNI. IO CI SONO ANDATO NEL 2005: CONDUCEVA PAOLO BONOLIS E LÌ CHIUSI UN CERCHIO, RESTITUENDO IL MICROFONO CHE MI ERO MESSO IN TASCA NELL’82, L’ANNO DI 'VADO AL MASSIMO'. A ME LA TV PIACE POCO. PREFERISCO I…" - LA DOCU-SERIE IN AUTUNNO SU NETFLIX

Da ilnapolista.it

concerto vasco rossi a bologna 9

Vasco racconta che sta per uscire un film biografico sulla sua vita.

«Lo abbiamo appena annunciato. Non è un film, ma una docu-serie intitolata Il Supervissuto (in autunno su Netflix, ndr). Solo che a interpretare il protagonista sono io: non uso controfigure (ride). La regia è di Pepsy Romanoff, il mio braccio destro da anni per tutto ciò che riguarda video e film dei miei concerti».

A Vasco viene chiesto come mai quest’anno non è andato a festeggiare a Sanremo il quarantennale di “Vita spericolata”. Se Amadeus lo ha cercato. Risponde:

«Amadeus e non solo lui: tutti i direttori artistici passati mi hanno cercato negli anni. Io ci sono andato nel 2005: conduceva Paolo Bonolis e io andai per chiudere un cerchio, restituendo il microfono che mi ero messo in tasca nell’82, l’anno di Vado al massimo. A me la tv piace poco. Preferisco i palchi dei concerti: quando salgo sul palco e la musica comincia per me tutto torna. Lì sono veramente presente».

concerto vasco rossi a bologna 5

Cosa manca alla carriera di Vasco?

«Niente. Ho avuto la vita che volevo. Pienamente vissuta. E rifarei tutto daccapo esattamente così: stessi errori, stesse passioni, stesse delusioni, come canto in Se ti potessi dire. Pensavo di morire giovane. E adesso sono qui, supervissuto: vivo ogni giorno come se fosse l’ultimo».

francesco totti e noemi bocchi al concerto di vasco rossi

concerto vasco rossi a bologna 10 VASCO ROSSI concerto vasco rossi a bologna concerto vasco rossi a bologna 7 concerto vasco rossi a bologna 4 concerto vasco rossi a bologna 1 concerto vasco rossi a bologna 3

concerto vasco rossi a bologna 6 concerto vasco rossi a bologna 2