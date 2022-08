IL VECCHIO TRUCCHETTO DI MOSTRARE LE TETTE - SE PENSATE CHE LE FOTO E I VIDEO IN TOPLESS DI VICTORIA DE ANGELIS, LA BASSISTA DEI MANESKIN, SIANO UNA "RIVOLUZIONE" PER LA "BODY POSITIVITY", SAPPIATE CHE AMANDA LEAR FACEVA LO STESSO GIÀ CINQUANT'ANNI FA! - IN UNO SCATTO DEL 1974, SI VEDE LA MUSA DI DALÌ CHE INSDOSSA DEI "COPRICAPEZZOLI" FATTI CON DEL NASTRO ADESIVO, CON LA DIFFERENZA CHE PRIMA UNA PROVOCAZIONE DEL GENERE POTEVA METTERE FINE ALLA CARRIERA DI UN'ARTISTA...

Ida Di Grazia per www.leggo.it

victoria de angelis in topless su instagram 6

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, continua sfidare la censura e l'algoritmo di Instagram postando scatti super sexy in cui mostra orgoliosa il suo corpo coprendo solo il seno con il nastro adesivo. Anche le sue performance sono spesso "nipple free", ma è proprio così originale?

Per Victoria gli scatti senza veli in cui mostra orgogliosa il suo corpo sono una sfida, post dopo post, all’algoritmo di censura di Instagram. Anche sul palco con i Maneskin si mostra spesso con dei copricapezzoli in stile burlesque. Ad esempio sul palco del Lollapalooza 2022, nei giorni scorsi, dopo aver messo solo il nastro adesivo a forma di "x" a coprire il seno, ha concluso il concerto togliendo anche quelli.

amanda lear con i copricapezzoli in uno scatto del 1974

Provocatrice e libera dalle convezioni sociali la De Angelis è davvero così all'avanguardia? Tralasciando l'encomiabile messaggio di body positive, che continua a sottolineare sia nelle interviste che con le sue foto, in cui evidenzia l'importanza di accettarsi sempre e che tutti i corpi sono belli, c'è chi davvero provocava e "sconvolgeva" il pubblico italiano quasi cinquant'anni prima.

Stiamo parlando di Amanda Lear: eclettica, raffinata e provocatrice per eccellenza, la musa di Dalì, che oggi ha 82 anni portati divinamente, aveva usato il nastro adesivo sul seno già nel 1974 (anno in cui tra le altre cose, registrò insieme a David Bowie la sua prima canzone intitolata Star, che non venne mai pubblicata), quando la società era decisamente meno "libertina" rispetto ad oggi ed il senso del pudore e la censura, quella vera, poteva mettere fine alle carriere degli artisti del piccolo schermo.

le vacanze di victoria de angelis a ibiza 2

Che gli artisti possano ispirarsi, a quelli del passato, o addirittura citarli, ovviamente non è una novità, nè qualcosa da condannare, anzi. Ne abbiamo un esempio proprio in Italia con Loredana Bertè e Madonna. I look della Bertè - il pancione, l'abito da sposa ecc... - sono stati di ispirazione per lady Ciccone, cosa che Loredana sottolinea anche sui social. Come ad esempio quando su TikTok ha postato uno scatto di Madonna del 1992 che fa l'autostop nuda vs il suo del 1984.

Ma quindi la domanda nasce spontanea: nessuno si inventa più nulla? E' già stato tutto fatto ed è già stato detto tutto? Dov'è la fantasia?

