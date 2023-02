PER VEDERE GLI ATTORI DI HOLLYWOOD LAVORARE BISOGNA ASPETTARE IL SUPER BOWL! – VIDEO! LO SPOT DI UN NEGOZIO DI DOLCI AMERICANO ANDATO IN ONDA DURANTE LA PARTITA DI FOOTBALL: BEN AFFLECK È STATO MESSO A SERVIRE CIAMBELLE E CAPPUCCINI AL “DRIVE THROUGH” DI UN LOCALE. CHI PASSA CON LA MACCHINA NON SEMPRE LO RICONOSCE. MA ALLA FINE ARRIVA SUA MOGLIE JENNIFER LOPEZ CHE LO CAZZIA (SAI CHE NOVITA')…

Da www.lastampa.it

spot di ben affleck e jennifer lopez 6

Si sa, il Super Bowl è da sempre una miniera di chicche di spot pubblicitari. Tutte le grandi aziende (statunitensi e non) sognano il loro posto durante l'evento sportivo più importante degli Usa e investono ingenti somme per presentarsi con uno spot capace di diventare virale e far parlare il web.

spot di ben affleck e jennifer lopez 3

È il caso della catena Dunkin' Donuts che ha scelto come testimonial la super-coppia formata da Ben Affleck e Jennifer Lopez che mettono in scena un divertente sketch in cui l'attore interpreta un cameriere alle prese con i clienti e JLO si presenta per acquistare un dolce.

spot di ben affleck e jennifer lopez 2 spot di ben affleck e jennifer lopez 4 spot di ben affleck e jennifer lopez 1