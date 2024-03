VEDI IL NAPOLI E POI… SLOGGIA! - L'ATTORE MARCO D'AMORE, NOTO TIFOSO DEL NAPOLI, HA RACCONTATO DI ESSERE STATO CACCIATO DA UN RISTORANTE A CAUSA DELLA SUA ESULTANZA ECCESSIVA DURANTE LA PARTITA TRA IL CLUB PARTENOPEO E LA JUVE: "SIAMO ANDATI AD ANCONA E JESI PER SALUTARE IL PUBBLICO IN SALA E POI SIAMO CORSI IN UN RISTORANTE. QUANDO HA SEGNATO RASPADORI CI SIAMO SCATENATI. MI VERGOGNO DI ME STESSO. UNA SIGNORA SI È GIRATA E HA DETTO DI MANDARCI VIA PERCHÉ…" - VIDEO

Estratto da www.napolitoday.it

marco d'amore giacomo raspadori

Marco D'Amore, noto attore e regista napoletano, al cinema in questi giorni con Caracas, ha raccontato come ha vissuto la partita tra Napoli e Juventus. In particolare, D'Amore ha raccontato - in un'intervista a TvPlay - di essere stato cacciato da un ristorante dopo il gol decisivo di Raspadori.

"Siamo andati ad Ancona e Jesi per salutare il pubblico in sala e poi siamo corsi in un ristorante, ma ci hanno cacciato. Quando ha segnato Raspadori ci siamo scatenati. Mi vergogno di me stesso. Una signora si è girata e ha detto di mandarci via perché non ne potevano più".[…]

