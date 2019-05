VEDO LA MAESTA’ DEL CUPOLONE E DI NAIKE RIVELLI – LA FOTO DELLA FIGLIA DI ORNELLA MUTI CON LE GAMBE SPALANCATE E LA CUPOLA DI SAN PIETRO SULLO SFONDO SCATENA UN PANDEMONIO TRA DOPPI SENSI, INSULTI, ACCUSE DI BLASFEMIA, BATTUTE: “IL VATIC-ANO…”

Alessandro Pagliuca per il Giornale

naike rivelli

I profili social di Naike Rivelli sono popolati da diversi scatti, ritenuti dalla protagonista, figlia di Ornella Muti, artistici. Tuttavia l’ultima foto fa discutere e non poco il web. Tanti degli internauti non hanno potuto fare a meno di notare come lo scatto possa risultare alquanto provocatorio.

Naike infatti nell’immagine in questione ha un posa che potrebbe scioccare molti dei suoi follower.

Naike Rivelli, ha più volte specificato come i suo i scatti, a volte "esagerati" siano in realtà delle manifestazioni artistiche. Un modo personale della figlia di Ornella Muti, di vedere il mondo e di stravolgere i luoghi comuni. Anticonformista fino all’osso, Naike non ha mai avuto remore a mostrare il suo corpo nudo, assumendo spesso posizioni, per tanti discutibili.

La foto che fa discutere il web

Nell’ultimo scatto da lei pubblicato, che ha fatto insorgere molti degli internauti, la figlia di Ornella Muti seminuda, spalanca le gambe in una verticale inquadrata di spalle. A coprire Naike Rivelli, solo un mini- perizoma. Ma a generare scalpore questa volta, pare non sia stata la posa della donna, ma bensì lo sfondo dietro di lei: la cupola della Cappella Sistina. E se qualcuno ha apprezzato lo scatto con ironia (anche se non sono mancati commenti contenenti audaci doppi sensi), qualcuno si è altamente indignato.

