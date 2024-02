IL VELENO NELLA MARICA! LA “SCIO’-GIRL” MARICA PELLEGRINELLI A “GRAZIA” PARLA DEL SUO EX EROS RAMAZZOTTI: “QUANDO LO SPOSAI ERA PIENO DI DEBITI. E CI SIAMO LASCIATI NEL SUO MOMENTO ECONOMICO MIGLIORE DEGLI ULTIMI 30 ANNI. NON HA MAI SOSTENUTO LE MIE ASPIRAZIONI. FORSE ERA PREVENUTO. QUANDO IL MATRIMONIO È TERMINATO NON HO PRESO NIENTE. L'ASSEGNO CHE MI PASSA È PER I BAMBINI E POI HO L'USUFRUTTO DI UNA CASA A MILANO INTESTATA AI BIMBI. DI MIO NON C'È NIENTE” – IL NUOVO COMPAGNO WILLIAM DJOKO E LA GRAVIDANZA ...

Marica Pellegrinelli parla del nascituro, ne svela il sesso, è una bambina e del parto previsto a metà maggio. Ma insieme a questi dettagli sulla sua terza gravidanza, la modella bergamasca ha svelato, in un’intervista per il settimanale Grazia, alcuni inediti risvolti della fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti dalla cui unione sono nati due figli.

Un’intervista a tutto campo in si dice felicissima del legame con il nuovo compagno William Djoko, e al tempo stesso scioglie le pieghe di un rapporto naufragato, quello con il cantautore romano: «Eros forse era prevenuto. Mi amava ma non ha mai sostenuto le mie ambizioni anche solo quella di finire l'università. E io non ho mai voluto sfruttare la sua immagine. Anche quando il matrimonio è terminato non ho preso niente. L'assegno che prendo è per i bambini e poi ho l'usufrutto di una casa a Milano intestata ai bimbi. Di mio non c'è niente».

marica pellegrinelli

Aspetti economici che ritornano anche in un altro passaggio: «Le persone pensano che mi sia sposata un milionario. Allora, quando mi sono sposata, il mio ex marito era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel suo momento economico migliore degli ultimi 30 anni e sinceramente non ho chiesto nulla». Anzi, la super modella avrebbe lasciato all’ex marito la villa in Franciacorta che Ramazzotti le aveva regalato per i suoi 30 anni.

