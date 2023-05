IN VENDITA A LOS ANGELES LA VILLETTA IN CUI È STATA AMBIENTATA LA POPOLARE SIT-COM DEGLI ANNI 70 'LA FAMIGLIA BRADY' - IL COSTO? 5,5 MILIONI. MA L'INTERNO È STATO RISTRUTTURATO E RIPORTATO ALLE SEMBIANZE ORIGINALE CHE AVEVA DURANTE LO SHOW - COSTRUITA NEL 1959 LA RESIDENZA, CHE HA CINQUE STANZE DA LETTO E CINQUE BAGNI, È LA PIÙ FOTOGRAFATA DEGLI STATI UNITI DOPO LA CASA BIANCA…

LA SERIE TV LA FAMIGLIA BRADY

(ANSA) - WASHINGTON, 28 MAG - In vendita a Los Angeles la villetta in cui è stata ambientata la popolare sit-com degli anni 70 'La famiglia Brady'. Il costo, per poter accaparrarsi un pezzo della storia della tv americana è abbastanza alto, 5,5 milioni. Ma l'interno è stato ristrutturato e riportato alle sembianze originale che aveva durante lo show. Costruita nel 1959 la residenza, che ha cinque stanze da letto e cinque bagni, è la più fotografata degli Stati Uniti dopo la Casa Bianca. La serie, andata in onda fino al 1974, raccontava le avventure della famiglia allargata Brady composta dal vedovo e padre di tre figli Mike e dalla seconda moglie Carol, madre a sua volta di tre figlie.

