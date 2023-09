7 set 2023 16:33

LA VENEZIA DEI GIUSTI - IL BELGA "HOLLY", PRESENTATO OGGI IN CONCORSO, È UN MOSCETTO FILM GIOVANILE SU UNA RAGAZZA, BULLIZZATA DAI COMPAGNI DI SCUOLA, CHE SI SCOPRE DOTATA DI POTERI SPECIALI. UNA SORTA DI GUARITRICE - CREDERCI? NON CREDERCI? LEI STESSA NON SA BENE QUALI POTERI ABBIA E PERCHÉ. MA SCOPRE PRESTO CHE DIETRO AL FARE DEL BENE CI SONO DEI DOVERI MORALI. E DELLE SCELTE - COSÌ COSÌ. UN PO' INERTE, IN SALA APPLAUSI DI CIRCOSTANZA. MA QUI APPLAUDONO TUTTO... - VIDEO