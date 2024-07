LA VENEZIA DEI GIUSTI - I FILM CHE VEDREMO ALLA PROSSIMA MOSTRA DEL CINEMA SONO PIÙ O MENO QUELLI CHE VI HO GIÀ DETTO QUALCHE GIORNO FA. IL CONCORSO È OTTIMO. POCO DA DIRE, CON OPERE DI GRANDI REGISTI CON GRANDI ATTORI COME "THE ROOM NEXT DOOR" DI PEDRO ALMODOVAR, "QUEER" DI LUCA GUADAGNINO, CON DANIEL CRAIG GIÀ IN ODORE DI OSCAR, "MARIA", CON ANGELINA JOLIE CHE FA LA CALLAS (CI MANCAVA) E "JOKER: FOLIE A DEUX". SCOMPARE, CHISSÀ PERCHÉ, IL "MODI" DIRETTO DA JOHNNY DEPP CON RICCARDO SCAMARCIO COME AMEDEO MODIGLIANI, TROPPO IN ODORE DI TRASH…- VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

queer di luca guadagnino

"Il cinema, settima arte o... decima musa?". Con una ampollosa introduzione del neo Presidente della Biennale, Pietrangelo Buttaffuoco, che ha ricordato a noi ignoranti il "potere oracolare del cinema" (avevo capito oculare) il vecchio e collaudato direttore Alberto Barbara ha oggi rivelato i film che vedremo alla prossima mostra del cinema. Il concorso è ottimo. Poco da dire.

Ci aspettiamo una bella gara tra giganti. Ma soprattutto abbiamo capito a che serviva a Buttafuoco, il nome considerato più spendibile della cultura di destra, lasciare al suo posto Barbera fino al 2026. Serviva proprio alla sua erudita esposizione più da Turi Pandolfini che da Turi Ferro, con un repertorio di pause e accelerazioni improvvise una vera grande rassegna internazionale piena di star e celebrità che nessuno oghi in Italia potrebbe portare più.

julianne moore pedro almodovar tilda swinton the room next door

Semmai, mi chiedo, a che serve a Barbera reggere per due anni questo teatrino col dotto Buttafuoco rimanendo uno dei pochi direttori di sinistra rimasti al loro posto in Italia. Passiamo ai film in concorso (21), che sono più o meno quelli che vi ho già detto qualche giorno fa. Opere di grandi registi con grandi attori.

joker folie a deux

Come "The Room Next Door" di Pedro Almodovar con Julianne Moore e Tilda Swinto, "Queer" di Luca Guadagnino da William S. Burroghs con Daniel Craig già in odore di Oscar, "Maria" di Pablo Larrain con Angelina Jolie che fa la Callas (ci mancava), "Qing Chun Gui" di Wang Bing, "Joker: Folie a deux" di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, "The Brutalist" di Brady Corbet con Adrien Brody, "The Order" di Justin Kurzel con Jude Law.

riprese di modi di johnny depp

Scompare, chissà perché, il "Modi" diretto da Johnny Depp con Riccardo Scamarcio come Amedeo Modigliani (troppo in odore di trash) ma compare a chiudere il festival "L'orto americano", il nuovo film di Pupi Avati, l'unico regista di destra rimasto in Italia (all'altro di area destra, Giulio Base, gli è stato regalato il festival che fu dei torino young boys, Barbera Della Casa Turigliatto). Un anno fa chiuse il festival un bellissimo film come "La sociedad de la nieve" di J.A. Bayona. Altra roba.

beetlejuice beetlejuice

E poi come fai a aprire con "Beetlejuice. Beetlejuice" di Tim Burton con Michael Keaton e Wynona Ryder e chiudere con Pupi Avati? I film italiani sono quelli che abbiamo detto. "Queer" di Guadagnino, che è difficile considera italiano e quello che c'era. Probabilmente il meglio. Anche se in questi ultimi anni presentare un film a Venezia non è stata una fortuna, anzi. Qui ti massacrano e quando esci in sala sei già una roba inutile.

elio germano iddu

Troviamo l'ultimo Gianni Amelio "Campo di battaglia" con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi, sui reduci della Grande Guerra. "Iddu" di Grassadonia e Piazza con Toni Servillo, Elio Germano, Barbara Bobulova, su Matteo Messina Denaro. Finalmente un mafia movie di classe.

diva futura di giulia steigerwalt

"Diva futura" dedicato a Riccardo Schicchi e al suo regno, diretto da Giulia Seigerwalt con Pietro Castellitto, Barbara Ronchi, Denise Capezza. Speriamo bene. Poi "Vermiglio" di Maura Delpero con Tommaso Ragno. Il secondo film da regista di Valerio Mastandrea, "Nonostante" è stato spostato a Orizzonti, anzi apre Orizzonti, dove troviamo anche l'opera prima di Giovanni Tortorici, "Diciannove" con Manfredi Manni, prodotto da Luca Guadagnino. Ci aspettiamo molto dal ritorno di Walter Salles "Ainda estou aqui" con la favolosa Fernanda Montenegro, già star del Cinema novo e di "Central do Brasil" di Salles.

babygirl

E da "April" secondo film da regista della georgiana Dea Kulumbegashvili, la regista di "Beginng", prodotta da Guadagnino che l'aveva scoperta a San Sebastian. Qui in concorso. Nulla sappiamo di "Harvest" di Athena Rachel Tsangari con Caleb Landry Jones la star di "Dogma". È una sorpresa anche la presenza in concorso di "Babygirl" di Halina Rejn con Nicole Kidman Harris Dickinson e Antonio Banderas. Mi sono scordato parecchie cose. Ne riparleremo.

qing chun gui

CONCORSO

The Room Next Door di Pedro Almodóvar

Campo di battaglia di Gianni Amelio

Leurs enfants après eux di Ludovic e Zoran Boukherma.

The Brutalist di Brady Corbet

Jouer avec le feu (The Quiet Son) di Delphine e Muriel Coulin

Vermiglio di Maura Delpero

Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.

Queer di Luca Guadagnino.

Kjærlight (Love) di Dag Johan Haugerud

April di Déa Kulumbegashvili

The Order di Justin Kurzel.

Maria di Pablo Larraín

Trois amies di Emmanuel Mouret”.

Kill the Jockey di Luis Ortega

Joker: Folie à deux di Todd Phillips

Babygirl di Halina Reijn

Ainda estou aqui (I’m Still Here) di Walter Salles

Diva futura di Giulia Louise Steigerwalt

Harvest di Athina Rachel Tsangari

Qing chun gui (Youth – Homecoming) di Wang Bing

Stranger Eyes di Yeo Siew Hua

monica bellucci in beetlejuice beetlejuice

FUORI CONCORSO - FICTION

Beetlejuice Beetlejuce di Tim Burton

L’orto americano di Pupi Avati.

Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini

Phantosmia di Lav Diaz

Maldoror di Fabrice du Welz

Broken Rage di Takeshi Kitano

Baby Invasion di Harmony Korine

Cloud di Kurosawa Kiyoshi

Finalement di Claude Lelouch

Wolfs di Jon Watts

Se posso permettermi – Capitolo II di Marco Bellocchio

Allégorie citadine di Alice Rohrwacher e JR

ORIZZONTI

Dolores Fonzi e Valerio Mastandrea nonostante

Nonostante di Valerio Mastandrea

Quiet Life di Alexandros Avranas.

Mon inséparable di Anne-Sophie Bailly. .

Aicha di Mehdi Barsaoui.

Yin’ad ‘Aliku (Happy Holidays) di Scandar Copti..

Familia di Francesco Costabile.

Hemme nin oldugu gunlerden biri (One of Those Days When Hemme Dies) di Murat Firtoglu.

Familiar Touch di Sarah Friedland.”.

Marco di Jon Garano e Aitor Arregi

Carissa di Jason Jacobs e Devon Delmar.

Wishing on a Star di Péter Kerekes.

Mistress Dispeller di Elizabeth Lo.

Anul nou care n-a fos (The New Year That Never Came) DI Bogdan Muresanu

Pooja, Sir di Deepak Rauniyar.

Al kalvim veanashim (Of Dogs and Men) di Dani Rosenberg

Pavements di Alex Rose Perry

Happyend di Neo Sora

L’attachement di Carine Tardieu

Diciannove di Giovanni Tortorici

campo di battaglia di gianni amelio

ORIZZONTI EXTRA

September 5 di Tim Fehlbaum

Vittoria di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman

Le mohican di Frédéric Farrucci.

Al bahs an manfaz i khoroug al sayed Rambo (Seeking Haven for Mr Rambo) di Khaled Mansour.

La storia del Frank e della Nina di Paola Randi

Shahed (The Witness) di Nader Saeivar

After Party di Vojtech Strakaty

Edge of Night di Turker Suer

King Ivory di John Swab

Manifesto_Settimana-internazionale-della-critica

PROIEZIONI SPECIALI

Leopardi. Il poeta dell’infinito di Sergio Rubini. “Fiction in due puntate sul grande poeta, interpretato da Leonardo Maltese”.

Master and Commander di Peter Weir. “In omaggio al Leone d’Oro alla carriera”.

Beauty is not a Sin di Nicolas Winding Refn. “Corto di 7 minuti, spot pubblicitario che è grande cinema”.

FUORI CONCORSO - SERIE

Disclaimer (capitoli 1-7) di Alfonso Cuaron

Los anos nuevos (capitoli 1-10) di Rodrigo Sorogoyen

Familier som vores (Families Like Ours) (ep. 1-7)

M – Il figlio del secolo (ep. 1-8) di Joe Wright

FUORI CONCORSO -NON FICTION

wolfs george clooney brad pitt

Apocalipse nos tropicos (Apocalypse in the Tropics) di Petra Costa

Bestiari, erbari, lapidari di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

Why War di Amos Gitai

2073 di Asif Kapadia

One to One: John & Yoko di Kevin Macdonald e Sam Rice-Edwards

Separated di Errol Morris

Israel Palestina Pa Svensk 1958-1989 (Israel Palestine on Swedish Tv 1958-1989) di Goran Hugo Olsson

Russians at War di Anastasia Trofimovia

VENEZIA CLASSICI NON FICTION

joker folie a deux

Miyazaki, l’esprit de la nature di Leo Favier

I Will Revenge This World with Love S. Paradjanov di Zara Jian

Le cinéma de Jean-Pierre Lèaud di Cyrill Leuthy

From Darkness to Light di Michael Lurie e Eric Friedler

Carlo Mazzacurati – Una certa idea di cinema di Enzo Monteleone e Mario Canale

Chain Reactions di Alexander Philippe

Wa Ada Maroun ila Beirut di Feyrouz Serhal

Volonté – L’uomo dai mille volti di Francesco Zippel

Constellacion Portabella di Claudio Zulian

VENEZIA CLASSICI RESTAURATI

LA NOTTE di MICHELANGELO ANTONIONI (Italia/Francia, 1961, 125’, B/N) restauro: Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale

THE MAHABHARATA di PETER BROOK (Francia/UK/USA, 1989, 173’, colore) restauro: Brook Productions

JEUX INTERDITS (GIOCHI PROIBITI) di RENÉ CLÉMENT (Francia, 1952, 102’, B/N) restauro: StudioCanal

L'ORO DI NAPOLI – FILM DI PREAPERTURA di VITTORIO DE SICA (Italia, 1954, 137’, B/N) restauro: Cinecittà / Filmauro

HIS GIRL FRIDAY (LA SIGNORA DEL VENERDÌ) di HOWARD HAWKS (USA, 1940, 92’, B/N) restauro: Sony Pictures Entertainment

GHATASHRADDHA (IL RITUALE) di GIRISH KASARAVALLI (India, 1977, 108’, B/N) restauro: The Film Foundation World Cinema / Film Heritage Foundation

THE BIG HEAT (IL GRANDE CALDO) di FRITZ LANG (USA, 1953, 90’, B/N) restauro: Sony Pictures Entertainment

BLOOD AND SAND (SANGUE E ARENA) di ROUBEN MAMOULIAN (USA, 1941, 125’, colore) restauro: Walt Disney Studios / The Film Foundation

BEND OF THE RIVER (LÀ DOVE SCENDE IL FIUME) di ANTHONY MANN (USA, 1952, 91’, colore) restauro: Universal Pictures / The Film Foundation

MANJI (LA CASA DEGLI AMORI PARTICOLARI) di YASUZÔ MASUMURA (Giappone, 1964, 90’, colore) restauro: Kadokawa Corporation

ECCE BOMBO di NANNI MORETTI (Italia, 1978, 104’, colore) restauro: Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale

TÔKYÔ SENSÔ SENGO HIWA – EIGA DE ISHO WO NOKOSHITE SHINDA (STORIA SEGRETA DEL DOPOGUERRA: DOPO LA GUERRA DI TOKYO) di NAGISA ÔSHIMA (Giappone, 1970, 94’, B/N) restauro: Oshima Productions LTD

A HORA E VEZ DE AUGUSTO MATRAGA di ROBERTO SANTOS (Brasile, 1965, 114’, B/N) restauro: LC Barreto Produções Cinematográficas

LES FLOCONS D'OR (I FIOCCHI D’ORO) di WERNER SCHROETER (Germania/Francia, 1976, 163’, colore) restauro: Filmmuseum Düsseldorf / Filmmuseum München

LA PEAU DOUCE (LA CALDA AMANTE) di FRANÇOIS TRUFFAUT (Francia, 1964, 117’, B/N) restauro: mk2 Films

TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO di LINA WERTMÜLLER (Italia, 1974, 114’, colore) restauro: Fondazione Cineteca di Bologna / Minerva Pictures

PUSHER di NICOLAS WINDING REFN (Danimarca, 1996, 109’, colore) restauro: byNWR

MODEL di FREDERICK WISEMAN (USA, 1980, 129’, B/N) restauro: Zipporah Films

wolfs george clooney brad pitt

BIENNALE COLLEGE CINEMA

Il mio compleanno di Christian Filippi

Medovyi Misiats (Honeymoon) di Zhanna Ozirna

Januar 2 di Zsófia Szilágyi

The Fisherman di Zoey Martinson

