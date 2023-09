8 set 2023 12:03

LA VENEZIA DEI GIUSTI – MENTRE IL PRIMO FILM ITALIANO DEL CONCORSO VIENE MASSACRATO IN SALA, SOLO 60 MILA EURO PER "IO CAPITANO" DI MATTEO GARRONE, LA DOMANDA È SEMPRE LA STESSA: CHI VINCE? SEMBRA CHE AI GIURATI SIANO MOLTO PIACIUTI, COME ERA OVVIO, "POOR THINGS" DI YORGOS LANTHIMOS E "MAESTRO" DI E CON BRADLEY COOPER - DEI FILM ITALIANI, MASSACRATI DAI CRITICI INTERNAZIONALI, SOLO "IO CAPITANO" DI GARRONE E "ENEA" DI CASTELLITTO POTREBBERO AVERE DELLE POSSIBILITÀ… - VIDEO