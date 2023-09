LA VENEZIA DEI GIUSTI - "MEMORY" È UNA GRANDE STORIA D'AMORE ROMANTICA E COMMOVENTE FRA DUE ANIME FERITE, UN UOMO CHE HA PERSO GRAN PARTE DELLA MEMORIA RECENTE E UNA EX ALCOLISTA, ABUSATA DA RAGAZZINA, CHE HA ROTTO DA ANNI CON LA MADRE - IL REGISTA, MICHEL FRANCO, SI OSTINA NEI GIOCHI DI MEMORIA E GIOCA CON L'INTELLIGENZA DELLO SPETTATORE, MA A VINCERE È PROPRIO IL CUORE DELLA STORIA D'AMORE. TRA I MIGLIORI VISTI A VENEZIA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ci volevano Michel Franco, di solito regista non così facile alle emozioni, e una favolosa coppia inedita come quella formata da Jessica Chastain e Peter Sarsgard con questo "Memory", per farci riprendere proprio l'ultimo giorno da un concorso che nel finale stava davvero sbandando tra film lunghi, noiosi e mal strutturati. "Memory" è una grande storia d'amore romantica e commovente fra due anime ferite, il Saul di Peter Sarsgard che ha perso gran parte della memoria recente e è considerato malato di demenza, e la Sylvia di Jessica Chastain, ex alcolista, abusata da ragazzina, che ha rotto da anni con la madre, Jessica Harper.

Silvia, che lavora in un centro per malati di mente e vive con la figlia adolescente Anna, incontra Saul a una festa e, dopo essere stata eseguita da lui e averlo scambiato per un suo molestatore giovanile, la memoria..., non solo deciderà di assisterlo. Ma si innamorerà di lui. Un po' come in "Non torno a casa stasera"/"The Rain People" di Coppola dove Shirley Knight, mal sposata in fuga si immemorabile del ritardato James Caan, il meccanismo della storia romantica accade inaspettatamente, e proprio per questa fa breccia anche nei più duri cuori cinefili.

Anche se Franco si ostina nei giochi di memoria che turbano i due personaggi e gioca con l'intelligenza dello spettatore, a vincere è proprio il cuore della storia d'amore. Così elementare. Come intelligenza di messa in scena, struttura narrativa e interpretazione tra i migliori se non il miglior film che ho visto a Venezia. Spero che vinca qualcosa.

