VENGHINO SIGNORI, VENGHINO: È PARTITA LA CARICA DEGLI AUTOCANDIDATI AL CDA RAI – IN 121 HANNO PRESENTATO LA PROPRIA CANDIDATURA, MA NEL LUNGO ELENCO QUELLI CON QUALCHE POSSIBILITÀ DI SPUNTARLA SI CONTANO SULLE DITA DI UNA MANO: SIMONA AGNES (POSSIBILE FUTURA PRESIDENTE RAI), ANTONIO DI BELLA, ALESSANDRO DI MAJO, ANTONIO MARANO – MOLTISSIMI I GIORNALISTI AUTOCANDIDATI: ROBERTO NATALE, STEFANO MENICHINI, GOFFREDO DE MARCHIS…

Estratto da www.professionereporter.eu

simona agnes foto di bacco

In Italia ci sono almeno 121 persone che vogliono diventare Consiglieri di amministrazione Rai. Tanti sono coloro che hanno presentato la candidatura alla Camera e al Senato, dove saranno eletti 4 dei sette nuovi consiglieri, due per la maggioranza e due per l’opposizione.

Altri due Consiglieri vengono indicati dal ministero dell’Economia e nominati dal Consiglio dei ministri. Il settimo membro viene eletto dai dipendenti. I Consiglieri devono ottenere il gradimento della Commissione di vigilanza. Il Cda elegge il Presidente e l’Amministratore delegato.

[…] Molti degli autocandidati si presentano sia alla Camera sia al Senato. Nel lungo elenco, nome di spicco è quello di Simona Agnes, Consigliera uscente e possibile futura Presidente, sostenuta da Gianni Letta, uomo di fiducia di Berlusconi, mai sgradito a nessuno. E’ figlia di Biagio, storico Direttore generale Rai, ha lavorato in molte aziende, come Piaggio e Telecom.

antonio di bella foto di bacco

Un altro possibile aspirante al vertice è Nino Rizzo Nervo, giornalista ex Margherita, già consigliere Rai fra il 2005 e il 2012. Nome di peso è Antonio Di Bella, anche lui possibile bipartisan, dopo aver avuto molti incarichi in Rai […], ora approdato a Tv2000 […]. Un Consigliere in carica che vorrebbe e potrebbe restare è Alessandro Di Majo, avvocato, vicino ai 5 Stelle. Poi c’è Antonio Marano, già Direttore di Rai 2 (2002), Vicedirettore generale (2009), presidente di Rai pubblicità, sottosegretario alle Poste, deputato della Lega Nord. C’è Alessandro Casarin, oggi responsabile dei Tg regionali, vicino alla Lega.

[…] Si candida anche Elio Vito, una vita in Forza Italia, ministro nel quarto governo Berlusconi, ora con Radicali Italiani. Sempre candidato è Giovanni Minoli, quasi 80 anni […] Moltissimi i giornalisti autocandidati: Roberto Natale, già segretario Usigrai, presidente Fnsi, portavoce di Laura Boldrini presidente della Camera, oggi responsabile di Rai per la Sostenibilità; Stefano Menichini, già direttore di Europa, Capo ufficio stampa della Camera; Goffredo De Marchis, inviato di politica di Repubblica, ex Capo della comunicazione di Sport e Salute; Federica Frangi, che ha fatto un recente passaggio come responsabile delle presenze in tv dei Fratelli d’Italia; Danilo Scarrone; Giovanni Anversa. […] La scadenza dell’attuale Consiglio è il 30 giugno.

antonio di bella giovanni floris foto di bacco antonio di bella foto di bacco

AMADEUS - FIORELLO - ANTONIO MARANO alessandro di majo valerio de luca foto di bacco alessandro di majo foto di bacco ANTONIO MARANO ANTONIO MARANO alessandro di majo foto di bacco

simona agnes foto di bacco simona agnes foto di bacco simona agnes foto di bacco