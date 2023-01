VENGHINO, SIGNORI, VENGHINO! I SALDI CINEFILI DI NANNI MORETTI: AL NUOVO SACHER, FILM IN VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA A 4 EURO! NONOSTANTE LA CRISI, NANNI NON ACCETTA DI ARRENDERSI DAVANTI ALLO STRAPOTERE DELLE PIATTAFORME – MA CHI SE LA SENTE DI ANDARE A VEDERE PER 4 EURO GLI ULTIMI FILM DEI FRATELLI DARDENNE, DI MARIE KREUTZER, DI AMEEN NAYFEH, DI PHILIP BARANTINI?

Estratto dell'articolo di Marco Lodoli per “la Repubblica”

"Saldi originali" al Nuovo Sacher, film in versione originale sottotitolata solo a 4 euro! Venghino venghino signori, s' avvicinino signore, è un'occasione da non perdere, è tutta roba fina, roba preziosa!

Nanni Moretti non molla, ha sempre creduto nel cinema d'autore, ha fatto di tutto per far conoscere autori ancora sconosciuti nella sua sala di Trastevere, e ci prova ancora a riportare la gente al cinema con i suoi coraggiosi Saldi originali.

Ma Nanni Moretti, lo sappiamo bene, è ostinato, appassionato e combattivo, non accetta di arrendersi davanti allo strapotere delle piattaforme che scaraventano infinite serie nei nostri televisori, Moretti ancora crede, come forse l'ultimo dei giapponesi nella Seconda Guerra Mondiale, che la guerra non sia definitivamente perduta.

E allora ecco che ci riprova con questi film in lingua originale offerti a un prezzo stracciato. Sono opere di registi apprezzati in tutti i festival, certo non autori facili, ma la provocazione è proprio questa: chi se la sente di andare a vedere per 4 euro gli ultimi film dei fratelli Dardenne, di Marie Kreutzer, di Ameen Nayfeh, di Philip Barantini?

